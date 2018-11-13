В Санкт-Петербурге "Российскую газету" наградили знаком "За весомый вклад в диалог культур" - по итогам опроса 500 журналистов Евразии именно "РГ" за последний год лучше других печатных СМИ справилась с этой непростой миссией. Об этом было объявлено в Эрмитажном театре на площадке XIII Международного медиафорума молодых журналистов "Диалог культур".
Помимо "РГ" призов удостоены также сайт Russia Today international, телеканал "Культура" и дирижер Владимир Спиваков. Медиафорум был посвящен роли digital-форматов в межкультурной коммуникации. Более 400 молодых журналистов из 35 стран прилетели в Петербург для обмена опытом в реализации новых трансграничных проектов.