Российские ученые разработали "предсказатель" добычи нефти

Нефтедобывающие компании перейдут с импортного программного обеспечения на российское - ученые завершают разработку первого отечественного проекта по увеличению продуктивности добычи нефти.

Над созданием так называемого симулятора гидроразрыва пласта в рамках федеральной целевой программы работает ряд университетов страны, уже в конце ноября все они представят свои исследования, которые позже объединят в отдельную программу.

Новая разработка позволит определять оптимальные параметры проведения гидроразрыва, а значит, сделает процесс нефтедобычи более эффективным и безопасным, уверяют ученые.

Сама технология, правда, достаточно дорогостоящая и трудоемкая: процесс гидроразрыва заключается в создании в пласте трещины и закреплении ее стенок специальным расклинивающим агентом (проппантом). Однако, чтобы все прошло успешно и риски были минимизированы, необходимо предсказать сопутствующие гидроразрыву пласта сложные физико-механические процессы. Эта задача будет решаться с помощью моделирования.

- Наша научная группа создает физико-математические модели и программы, которые позволяют моделировать процесс роста трещин, течения жидкости по трещинам, закачки проппанта, его выноса из трещины, ‒ приводит слова сотрудника одного из университетских научно-образовательных центров Сергея Хлопина агентство РИА Новости.

Предполагается, что внедрять проект будут в научно-техническом центре "Газпромнефть", который является индустриальным партнером проекта.