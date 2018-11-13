Корректировка исторического принципа распределения квот на добычу водных биоресурсов, над которой сегодня активно работают федеральные власти, вызывает большую тревогу у рыбопромышленников. Речь идет о том, чтобы вернуться к практике распределения части квот с помощью аукционов, как уже делалось в начале двухтысячных годов. Представители рыбопромышленного бизнеса однозначно утверждают, что эта реформа нанесет сильнейший удар по отрасли, приведет к банкротству сотен малых и средних предприятий и сделает невозможным строительство рыбопромыслового флота на отечественных верфях - подобные стройки будут не по карману даже крупным участникам рынка. Эта проблема в очередной раз обсуждалась в Мурманске на круглом столе, организованном "Российской газетой".

Наступаем на старые грабли

Напомним, сегодня квоты распределяют среди пользователей по историческому принципу: сколько предприятие добывало ресурсов за определенный период времени, такая доля и была закреплена за ним сначала на пять лет, а затем на десять. Пятнадцатилетняя практика позволила отрасли крепко стать на ноги - предприятия получили возможность планировать свою деятельность на будущее, не опасаясь в один прекрасный момент остаться без ресурсов. Но летом 2018 года на федеральном уровне прозвучало предложение о частичном возврате к аукционному распределению квот.

Все началось с доклада Федеральной антимонопольной службы о конкуренции в РФ по итогам 2017 года, в котором особо подчеркивалось, что в рыбной отрасли отсутствует конкуренция. В качестве решения проблемы предлагалось 50 процентов квот на добычу камчатского краба распределять путем аукционов, что поможет пополнить бюджет и приведет на рынок новых игроков. На основе этого доклада появилось постановление правительства РФ N 1697 - "дорожная карта" по введению аукционов. После этого вышло постановление Федерального агентства по рыболовству, в котором глава ФАР Илья Шестаков распределял между своими замами задачи по разработке поправок в законодательство, основанных на распоряжении правительства об аукционах. Первый крабовый аукцион должен состояться уже в 2019 году.

По мнению рыбаков, прежде чем реформировать рыбную отрасль страны, необходимо четко определить цели реформ

Но аукционная инициатива касается не только краба. Третьим пунктом в постановлении правительства обозначена еще одна инициатива: каждые три-пять лет выделять и продавать на торгах часть квот на вылов рыбы, распределяемых сегодня по историческому принципу.

Все приморские регионы отнеслись к этой инициативе резко отрицательно. Во время аукционов, более 15 лет назад, ситуация в отрасли была очень тяжелой, отметил председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев. Многие предприятия ушли в глубокий финансовый минус, другие подверглись серьезному иностранному влиянию, так как у них не хватало собственных средств на приобретение ресурсов на аукционах, и они были вынуждены привлекать иностранный капитал. Не было возможности ни обновлять флот, ни наращивать объемы вылова. В 2004 году после заседания Госсовета эта практика была прекращена, а для рыбаков ввели ряд льгот. Успех этих мер налицо: за минувшие 15 лет отрасль крепко стала на ноги, рыбодобывающие предприятия стабильно функционируют и обновляют свои фонды. Удалось полностью прекратить браконьерский промысел рыбы и камчатского краба. И сейчас, после этого успешного опыта, возврат к аукционам вызывает у бизнеса полное недоумение и заставляет предположить, что затеян очередной передел рынка, напоминающий рейдерский захват, убежден директор предприятия "Вариант" Михаил Минасян.

Крест на строительстве судов

- Большая доля тех биоресурсов, которыми сегодня располагают добывающие предприятия отрасли, была приобретена в 2001-2003 годах на тех самых аукционах, при воспоминании о которых начинает просто потряхивать, - отметил директор компании "СЗРК-Мурманск" Владимир Журавлев. - Что касается крабов, то 100 процентов долей квот на их добычу было приобретено на аукционах. Нынешняя попытка государства вторично продать эти доли на торгах значительно подрывает доверие бизнеса к власти. Аргумент сторонников аукционов, что это поможет пополнить бюджет, выглядит более чем сомнительно. Мы уже не раз предлагали: если пополнение бюджета подобным образом столь необходимо, можно поднять налоговые ставки, рыбацкое сообщество отнесется к этому с пониманием. Но аукционы - это не просто пополнение бюджета, это прекращение инвестиционных программ и в конечном счете лишение бизнеса. Это откат отрасли на много лет назад.

Как показала практика прошлых аукционов, срок окупаемости квот, приобретенных на торгах, составляет около 15 лет даже при неизменности объема добываемых ресурсов. Ни один рыбак не пойдет на такой риск - это слишком долгая перспектива, особенно в условиях нынешней экономической неопределенности и рисков. А ведь нужно заработать деньги и на следующий аукцион.

По словам эксперта, обновление рыбопромыслового флота в этом случае прекратится - на подобные инвестиции у бизнеса попросту не останется средств. Необходимо учесть, что очень многие компании сейчас ввязались в строительство новых судов на российских верфях, несмотря на то что услуги отечественных судостроителей примерно на треть дороже зарубежных. Минимальный срок окупаемости судна российского производства - это семь лет. Если будут введены аукционы на тресковые квоты с периодичностью в три-пять лет, это сделает строительство новых судов попросту невозможным - они никогда не смогут окупиться.

Зачем стране рыба?

- Согласно планам федеральной власти, к 2024 году поступления от экспорта рыбопродукции должны быть увеличены в два раза за счет глубины переработки, - прокомментировал ситуацию Андрей Иванов, министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области. - Но запасы рыбы не могут быть постоянными. Они то растут, то сокращаются, от одного апогея запасов до другого проходит около 11 лет. Сейчас пошел спад, и минимум три года квоты будут снижаться. Если к этому фактору еще добавятся аукционы, то о какой экономике отрасли можно будет говорить? В этом случае население треску попросту не увидит. Необходимо учитывать и то, что никто не отменял рост расходов рыбопромышленных предприятий - на топливо, зарплаты морякам, промвооружение и множество других статей. Совершенно очевидно, что аукционы - это способ перераспределения ресурсов в чью-то пользу.

Многие не понимают, что на предполагаемые аукционы придут бизнесмены с очень тугими кошельками. Как правило, это не представители приморских регионов, их предприятия могут быть зарегистрированы где угодно и платить налоги вовсе не там, где фактически расположено их производство. Это означает, что приморские регионы могут потерять на этом миллиарды рублей налоговых поступлений. Нетрудно предположить, как это скажется на населении регионов, бюджеты которых и без того скудны.

По мнению рыбаков, прежде чем реформировать рыбную отрасль страны, необходимо четко определить цели реформ. Если отрасль нужна для пополнения бюджета, то в этом случае все процессы в рыбном хозяйстве должны быть подчинены только рыночным законам. Если же отрасль нужна для обеспечения продовольственной безопасности, сиречь для снабжения граждан качественной и доступной рыбой, то нужны совершенно иные меры - в первую очередь поддержка рыбаков со стороны государства, а не выжимание досуха. Во времена СССР килограмм трески в магазине стоил 48 копеек, подчеркнул Юрий Задворный. Эта цена не могла окупить расходов рыбопромысловых флотов, и они получали от государства около двух рублей на каждый килограмм мороженой трески. И если вопрос продовольственной безопасности действительно важен, то роль государства не должна заключаться в арифметических действиях "вычитать" и "делить".

Против аукционов высказываются и отраслевые ученые. По мнению заведующего отделом экономики морской деятельности в Арктике Института экономических проблем КНЦ РАН Анатолия Васильева, налоговая нагрузка на рыбную отрасль составляет шесть процентов - меньше только в сельском хозяйстве. Она действительно может давать в бюджет больше поступлений, но для этого нет необходимости вводить аукционы. И если уж прибегать к столь непопулярному способу распределения ресурсов, то можно ограничиться тем, чтобы продавать на торгах квоты неэффективных предприятий, отмечает его коллега Юрий Куранов.

По словам Андрея Иванова, администрация региона ведет постоянную переписку с правительством РФ. Обращения по поводу аукционов в федеральный центр было недавно направлено Мурманской областной думой. В ближайшие дни областное правительство направит аналогичное обращение на имя главы государства.

Прямая речь

Юрий Задворный, генеральный директор предприятия "Мурмансельдь-2":

- На заседании Общественного совета 23 октября в Москве мы долго пытались выяснить, внесен ли в Госдуму законопроект об аукционах по крабу. Глава ФАР Илья Шестаков ушел от этого вопроса. Глава Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков обнаружил, что в проект федерального бюджета на 2019 год заложены средства от крабовых аукционов. Напрашивается предположение, что законопроект по крабовым аукционам в Госдуму все-таки внесен. Такая, мягко говоря, неискренность вызывает у рыбопромышленного бизнес-сообщества дополнительные сомнения. Однако мы все же надеемся на то, что Росрыболовство поддержит нашу позицию по сохранению исторического принципа распределения квот на остальные виды водных биоресурсов. Илья Васильевич заверил нас, что позиция Росрыболовства по пункту "дорожной карты" об аукционах на рыбные квоты сугубо отрицательная.

Сергей Махотин, член правления Ассоциации прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурманска:

- В результате аукционов цена на рыбу, и без того находящаяся сегодня за гранью доступности для населения, подскочит еще выше. На первом аукционе в 2001 году цена за одну тонну трески и пикши составляла 200 долларов, на втором - 600 долларов, на третьем - 1000 долларов. Это огромные затраты для рыбопромышленных предприятий, которые приходилось как-то компенсировать, мы долго выбирались из этой финансовой ямы. Если крупные предприятия с большими квотами еще смогут как-то выдержать такую финансовую нагрузку, то малые и средние сразу зашатаются. Если реформа состоится, то аукционы каждые три-пять лет будут изымать около 30 процентов их оборота. Два таких аукциона - и предприятия нет. А значит, не будет и рыбы для населения. И в чем тогда польза аукционов?