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13.11.2018 17:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Топливо в заморозке

Сделан прогноз цен на бензин в СЗФО на январь 2019 года
Текст: Ян Гриневич (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7717 (254)
В январе 2019 года литр бензина марки АИ-92 подорожает в рознице Санкт-Петербурга и Ленинградской области в среднем на 70 копеек. Такая динамика обусловлена соглашением правительства РФ с нефтекомпаниями, полагает президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

По прогнозу эксперта, средняя розничная стоимость одного литра бензина марки АИ-95 вырастет до 44,50 рубля с 44,33 рубля в ноябре 2018 года, дизельное топливо подорожает в январе до 44,86 рубля с 44,11 рубля в ноябре, а в Ленинградской области - до 44,96 рубля с 44,21 рубля в ноябре.

Нефтяники заморозили топливные цены на бумаге

Напомним, что только за сентябрь, согласно данным Росстата, цены производителей на бензин в РФ в сентябре в среднем выросли на 10 процентов. При этом, согласно данным Санкт-Петербургского УФАС РФ, в апреле - мае 2018 года рост цен на АИ-92 составил 9,1 процента, АИ-95 и дизельного топлива - на 9,6 процента.

31 октября крупнейшие нефтяные компании и НПЗ обязались в срок с 1 ноября и по 31 декабря заморозить цены на бензин и дизель в опте до 31 декабря 2018 года на уровне июня 2018-го. А с января по 31 марта удерживать их на уровне прогнозируемой в стране инфляции. Правда, несмотря на договоренность, цены на бензин растут. Так, за три рабочих дня биржевая стоимость АИ-92 выросла на четыре процента, АИ-95 - на 4,6 процента.

Тем временем центр исследований проблем реальной экономики при Российском экономическом университете имени Плеханова обновил данные по структуре стоимости одного литра моторного топлива.

Экономика Транспорт Бензин Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Цены на бензин
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