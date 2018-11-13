Сделан прогноз цен на бензин в СЗФО на январь 2019 года

В январе 2019 года литр бензина марки АИ-92 подорожает в рознице Санкт-Петербурга и Ленинградской области в среднем на 70 копеек. Такая динамика обусловлена соглашением правительства РФ с нефтекомпаниями, полагает президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

По прогнозу эксперта, средняя розничная стоимость одного литра бензина марки АИ-95 вырастет до 44,50 рубля с 44,33 рубля в ноябре 2018 года, дизельное топливо подорожает в январе до 44,86 рубля с 44,11 рубля в ноябре, а в Ленинградской области - до 44,96 рубля с 44,21 рубля в ноябре.

Напомним, что только за сентябрь, согласно данным Росстата, цены производителей на бензин в РФ в сентябре в среднем выросли на 10 процентов. При этом, согласно данным Санкт-Петербургского УФАС РФ, в апреле - мае 2018 года рост цен на АИ-92 составил 9,1 процента, АИ-95 и дизельного топлива - на 9,6 процента.

31 октября крупнейшие нефтяные компании и НПЗ обязались в срок с 1 ноября и по 31 декабря заморозить цены на бензин и дизель в опте до 31 декабря 2018 года на уровне июня 2018-го. А с января по 31 марта удерживать их на уровне прогнозируемой в стране инфляции. Правда, несмотря на договоренность, цены на бензин растут. Так, за три рабочих дня биржевая стоимость АИ-92 выросла на четыре процента, АИ-95 - на 4,6 процента.

Тем временем центр исследований проблем реальной экономики при Российском экономическом университете имени Плеханова обновил данные по структуре стоимости одного литра моторного топлива.