В Музее изобразительных искусств Карелии только нынешней осенью шесть картин "одели" в новые рамы, и теперь полотна могут предстать перед посетителями. Все это произошло благодаря "усыновителям", которые перечисляют деньги на живописные работы. Акция "Усынови картину" в музее успешно продолжается уже несколько лет.

Суть ее в том, что каждый желающий может выбрать из списка понравившееся полотно и перечислить деньги на раму. Существует выражение "одеть картину", то есть придать произведению полноценность восприятия, законченный вид. После того как картине подберут необходимую раму, "оденут" и выставят, рядом на табличке с указанием автора работы и названия будет значиться и фамилия благотворителя. А еще эти имена занесут в Книгу благодарения музея.

Как сообщили "РГ" в музее ИЗО, акция имеет резонанс. К ней подключаются не только неравнодушные горожане, но и госучреждения, представители бизнеса, а также гости Петрозаводска. В фондах музея - более 17 тысяч произведений живописи, графики, предметов декоративно-прикладного искусства. Художники - люди небогатые, поэтому не всегда могут сами приобрести достойную раму. В этом им и помогают благотворители. "Одежда" для полотна обходится в среднем от 4 до 7 тысяч рублей.