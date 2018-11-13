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13.11.2018 17:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Следователи возобновили дело об убийстве Игоря Талькова

Текст: Инга Бугулова (Санкт-Петербург)

Уголовное дело об убийстве Игоря Талькова возобновлено - об этом сообщает сегодня Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу. Популярный музыкант и певец, напомним, был убит 6 октября 1991 года в петербургском дворце спорта "Юбилейный".

Фото: РИА Новости
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В ходе следствия в качестве обвиняемого был признан Валерий Шляфман - постановления о привлечении его к ответственности были вынесены дважды: в 1992 и 1993 годах. Ему вменялась статья 106 УК РСФСР (убийство по неосторожности), мера пресечения избрана в виде заключения под стражу.

Однако, в январе 1992 года расследование остановили, так как Шляфман уехал на постоянное жительство в Израиль.

- Ранее по уголовному делу в качестве потерпевшей была признана мать Игоря Талькова. В настоящее время следствием удовлетворено ходатайство Татьяны Тальковой, вдовы Игоря Талькова, о признании ее потерпевшей, поскольку мать певца умерла, - отмечают в региональном управлении.

После допроса в качестве потерпевшей ей и защитнику будут представлены для ознакомления материалы уголовного дела.

Справка "РГ"

Игорь Тальков - уроженец Тульской области, автор более 200 песен. Наибольшую известность ему принесла композиция "Чистые пруды", с которой он в 1987 году выступил на фестивале "Песня года". Также он является создателем группы "Спасательный круг". Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

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