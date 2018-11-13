Недавно в одной из колоний Архангельска запустили производство модульных фельдшерско-акушерских пунктов по заказу регионального минздрава. Пока заключены контракты на шесть ФАПов общей стоимостью 26 миллионов рублей, до 2020 года понадобится еще шестнадцать модулей. А всего учреждения регионального УФСИН за год выпускают 600 наименований продукции - от маргарина до автобусных остановок - на 800 миллионов рублей. По сути, это масштабный производственный комплекс.

Во время визита в одну из колоний зампредседателя правительства Поморья Виктор Иконников назвал систему УФСИН "серьезным экономическим субъектом". Это определение можно считать знаковым.

Так уж исторически сложилось, что пенитенциарная система Архангельской области самая обширная в СЗФО. В ее учреждениях отбывают наказание более девяти тысяч человек. В идеале всем осужденным надо работать, чтобы возмещать материальный ущерб и моральный вред, выплачивать штрафы и алименты. А работать они могут только в колонии.

В тринадцати из 20 учреждений региона есть свое промышленное производство, на котором трудится половина всех сидельцев. До идеала пока далеко, но для столь специфичного рынка труда это вполне приличный показатель занятости.

Главными направлениями с советских времен остаются лесозаготовка, деревообработка, швейное и мебельное производство. В новом веке фирменной продукцией стали мобильные и модульные здания.

Осужденные даже смогли поучаствовать в развитии Арктики: за полярным кругом в домах их производства живут геологи, нефтяники и метеорологи. Современные ФАПы из четырех сборных модулей можно считать очередным достижением. В стране такие конструкции освоили только в Татарстане.

УФСИН по Архангельской области заключило соглашения с целым рядом областных министерств, а также работает по 21 муниципальной программе

А как у соседей?

К примеру, в колониях Коми работает примерно одна треть из 5 300 отбывающих наказание. Производственный сектор республиканского УФСИН - это 16 предприятий на базе исправительных учреждений, выпускающих более 340 наименований продукции. Ассортимент - форменное обмундирование и другая швейная продукция, туристское снаряжение, стройматериалы, металлоизделия и прочие полезные вещи.

Так действительно ли система УФСИН стала полноправным участником рынка, который играет по общим бизнес-правилам и вносит свой вклад в экономику регионов? Или же производственный сектор в режимной зоне создан прежде всего для решения собственных задач?

Его главное отличие от любой коммерческой организации - отсутствие выбора. Идет "бизнес" или нет, а развивать его все равно надо.

- Несмотря на все трудности рыночной экономики, производство уголовно-исполнительной системы вполне может конкурировать с коммерческими организациями, - считает начальник УФСИН по Архангельской области Алан Купеев. - Как известно, сегодня предприятия различных отраслей испытывают серьезный дефицит рабочих кадров, а у нас, наоборот, они имеются в достаточном количестве. Кроме того, на территории наших учреждений есть свободные производственные площади для выпуска новых видов продукции. При наличии заинтересованной стороны можно установить оборудование, организовать совместное производство.

Деловые визиты представителей власти и бизнеса в колонии стали уже обычным делом в тех регионах, где широко представлена пенитенциарная система.

Предпринимателям объясняют, почему им выгодно размещать производство в зоне. Здесь можно организовать весь процесс, причем и оборудование, и работники, и продукция всегда будут под присмотром.

Заработная плата осужденных несколько ниже, чем на региональном рынке труда, - получается экономия.

Можно заключить договор подряда на производство продукции из сырья заказчика. Выполнение работ учреждениями УФСИН не облагается налогом на добавленную стоимость, что снижает конечную стоимость продукта.

Как результат - в Архангельской области сторонние организации разместили на территории колоний 160 единиц оборудования для совместного производства.

- Мы видим заинтересованность в сотрудничестве с региональным УФСИН со стороны крупных российских компаний, которые становятся заказчиками больших партий спецодежды и другой продукции либо вкладываются в развитие производства. Например, в архангельской ИК-7 инвестор вложил 10 миллионов рублей в линию по производству пиломатериалов, - отмечает зампред областного правительства Виктор Иконников.

Власти в свою очередь заинтересованы в том, чтобы промышленный сектор колоний помогал в решении местных задач. Его возможности широко используются для обеспечения государственных и муниципальных заказов.

УФСИН по Архангельской области заключило соглашения с целым рядом областных министерств, а также работает по 21 муниципальной программе, позволяющей закупать продукцию исправительных учреждений без торгов. Это детские городки, скамейки, тротуарная плитка и прочие элементы благоустройства. В последнее время в муниципалитетах очень востребованы сделанные в колониях светодиодные лампы.

За год уголовно-исполнительная система области вносит в бюджет около 460 миллионов рублей НДФЛ. Плюс водный и экологический налоги, платежи за негативное воздействие на окружающую среду и пользование природными ресурсами.

Не надо забывать и о социальной стороне вопроса. Работа помогает осужденным, что называется, встать на путь исправления и найти свое место в обществе после освобождения. А 80 процентов отбывающих наказание в колониях Поморья - жители области. Так что внутренние задачи системы УФСИН и интересы регионов во многом совпадают.

Кстати

На региональном уровне уголовно-исполнительная система участвует в конкурсах на получение заказов на общих основаниях с другими организациями.

- При этом мы все-таки находимся в не совсем равных условиях с обычными производителями, - подчеркивает начальник УФСИН по Архангельской области Алан Купеев. - Крупное предприятие может набрать и поставить за станки необходимых ему профессионалов. Мы должны сами подготовить специалистов из тех осужденных, которые к нам поступают. В колониях идет обучение по 48 специальностям, ни один осужденный не выходит на свободу без профессии.