В Калининграде экс-главу водоканала заподозрили в хищении 64 млн

В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального предприятия "Водоканал". Мужчину подозревают в хищении чужого имущества в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Калининградской области.

По версии следствия, с января 2016 года по август 2018 года начальник коммунального предприятия заключил 37 договоров на оказание юридических услуг с тремя фирмами на общую сумму более 81 миллиона рублей. Компаниями руководили знакомые главы водоканала.

Подозреваемый успел перечислить юридическим бюро более 64 миллионов рублей. При этом, как предполагают следователи, услуги муниципальному предприятию эти подрядчики не оказывали. Более того, у водоканала имелась собственная юридическая служба - в обязанности ее сотрудников входило юридическое сопровождение деятельности МП.

Уголовное дело возбудили на основании материалов прокурорской проверки и материалов оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Калининградской области. Сейчас прошли обыски, следователи изъяли документы. Бывший директор коммунального предприятия скрылся, его объявили в федеральный розыск.