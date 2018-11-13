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13.11.2018 14:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калининграде экс-главу водоканала заподозрили в хищении 64 млн

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)

В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального предприятия "Водоканал". Мужчину подозревают в хищении чужого имущества в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Калининградской области.

По версии следствия, с января 2016 года по август 2018 года начальник коммунального предприятия заключил 37 договоров на оказание юридических услуг с тремя фирмами на общую сумму более 81 миллиона рублей. Компаниями руководили знакомые главы водоканала.

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Подозреваемый успел перечислить юридическим бюро более 64 миллионов рублей. При этом, как предполагают следователи, услуги муниципальному предприятию эти подрядчики не оказывали. Более того, у водоканала имелась собственная юридическая служба - в обязанности ее сотрудников входило юридическое сопровождение деятельности МП.

Уголовное дело возбудили на основании материалов прокурорской проверки и материалов оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Калининградской области. Сейчас прошли обыски, следователи изъяли документы. Бывший директор коммунального предприятия скрылся, его объявили в федеральный розыск.

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