В Калининградской области повысили налог на игорный бизнес

Ставки налога на игорный бизнес в Калининградской области выросли в два раза. Такой законопроект приняли региональные депутаты. Кроме того, в списке плательщиков появились новые самостоятельные объекты налогообложения - процессинговые центры букмекеров и тотализаторов, принимающие интерактивные ставки.

Плату, которую перечисляют в казну владельцы игорных заведений, устанавливают субъекты Федерации - но в пределах минимальных и максимальных размеров, определенных Налоговым кодексом РФ. В самом западном российском регионе размер этого налога не менялся с 2004 года.

В начале текущего года вступили в силу поправки в НК РФ, позволившие областным чиновникам увеличить максимальную планку. Параллельно федеральные законодатели выделили процессинговые центры, работающие со ставками россиян в режиме онлайн, в отдельную категорию объектов налогообложения. Для "новичков" прописали солидный предельный размер налогов - от двух с половиной миллионов до трех миллионов рублей в месяц.

В Архангельской, Мурманской, Вологодской, Ленинградской областях и ряде других регионов СЗФО, где предприятия игорного бизнеса представлены только тотализаторами и букмекерами, налоговое законодательство изменили еще в первой половине 2018-го. Калининградская область, на территории которой располагается единственная в округе игорная зона, такое решение приняла только в октябре.

Новшества вступят в силу с 1 января следующего года. Ежемесячная ставка налога на один игровой стол составит в эксклаве 250 тысяч рублей, игровой автомат - 15 тысяч рублей, пункт приема ставок тотализаторов и букмекерских контор - 14 тысяч рублей. Процессинговые центры тотализаторов и букмекеров будут перечислять в бюджет ежемесячно 250 тысяч рублей.

Все эти ставки выросли в два раза по сравнению с налогами, установленными в регионе 14 лет назад. Что касается нового сбора для провайдеров азартных платежных сервисов, принимающих интерактивные ставки, в Калининградской области его размер составит три миллиона рублей в месяц.

- Налог на игорный бизнес - региональный, доходы от его поступления формируют областной бюджет со стопроцентным нормативом зачисления. Благодаря принятию законопроекта в бюджет области в годовом исчислении дополнительно поступит 80 миллионов рублей, - отметил министр финансов Калининградской области Виктор Порембский.

Некоторые депутаты опасались, что увеличение ставок может негативно повлиять на развитие "Янтарной" игорной зоны, приведет к уходу инвесторов и, как результат, к снижению бюджетных доходов. Глава регионального минфина заверил законодателей, что крупный игорный бизнес больших убытков не понесет.