В Петербурге участились аварии с участием машин каршеринга

Российскому рынку каршеринга - краткосрочной аренды автомобилей - с начала этого года прогнозируют стремительное развитие. В страну этот бизнес пришел в 2015 году. Правда, так же быстро увеличивается и количество ДТП, в которые попадают машины поминутного съема: 28 октября на спуске с Коломяжского путепровода каршеринговый автомобиль вылетел на разделительную полосу, сломал ограждение и перевернулся.

Чем чаще происходят подобные дорожно-транспортные происшествия, тем больше людей начинает подозревать компании-владельцев в "отмывании" денег, полагая, что на страховку за разбитую машину можно приобрести новые автомобили для бизнеса. Однако это скорее издержки системы краткосрочной аренды, чем потенциальная схема зарабатывания денег.

Любое ДТП чревато каршеринговой компании репутационными рисками и прибылью: пока машину будут восстанавливать, ее "заработок" мог бы сравняться с самой стоимостью ремонта. Кроме того, за каждую починку фирме потребуется оплачивать франшизу - она существуют как раз для того, чтобы по незначительным повреждениям обращаться в страховую компанию было невыгодно.

По словам Марка Зислина, сооснователя страхового агентства AMinsure, к рынку каршеринга страховые компании изначально относятся чуть предвзято: во многих из них страхование рискового сегмента не разрешено. А те, кто согласен, выдвигают целый ряд дополнительных условий: повышенные тарифы, обязательные франшизы и усиленная предварительная проверка компании-страхователя службой безопасности.

Реальной причиной частых аварий скорее являются молодые водители, еще не набравшие достаточного стажа. Активный пиар поминутной аренды автомобилей затеняет реальные проблемы использования сервиса даже для людей с опытом вождения. Каждый раз при посадке в машину нужно самому настраивать зеркала, руль, сиденье, ловить радиостанцию. Все эти процессы оплачиваются "пассажиром": бесплатных минут на проверку и настройку авто у сервисов нет. Счетчик запускается, как только машина открывается, - вероятно, в данной ситуации молодой водитель хочет сэкономить уже потраченные "минуты" и побыстрее доехать до места назначения. Из-за чего и может произойти ДТП. Кстати, в каршеринговых машинах нет скребков, монтировок, запасных колес - а значит, при малейшей поломке или пробое колеса поездку придется прекратить.

Реальной причиной частых аварий скорее являются молодые водители, еще не набравшие достаточно стажа

Кроме того, нечастой, но существенной причиной аварии может стать сам сервис, предоставляющий услугу. В каршеринговую машину вмонтировано оборудование, позволяющее оператору дистанционно заглушать двигатель, открывать и закрывать двери. Если в автомобиле перестанет ловить интернет - возрастет вероятность, что работник компании прекратит поездку.

По словам Алексея Цыганова, руководителя департамента страхования и экономики социальной сферы при Финансовом университете, уменьшить рост аварийности могут лишь более жесткие требования к водителям. Если раньше каршеринговые компании запрашивали минимум два года стажа, сейчас этот критерий снизился до года. То же произошло и с возрастом: его "опустили" с 21 до 19. Смягченные требования - последствия возрастающей конкуренции на рынке поминутного съема авто.

Также отчасти решить проблему сможет другой подход к ситуации. На Западе уже давно набирают популярность сервисы peer-to-peer: "человек - человеку". Тот, у кого машина "простаивает", может отдать ее на время тому, кому она необходима, и получить за это деньги. При этом на сайте заключается договор аренды и по желанию страховка каско на несколько дней. По сути, это тот же каршеринг. Только с "лицом": по низкой стоимости вы берете в аренду машину у "живого" человека, а не у сервиса..