В Петербурге УК незаконно собрала с жильцов десятки миллионов рублей

В Петербурге задержаны генеральный директор и трое сотрудников управляющей компании. В полиции подозревают, что они незаконно собирали с жильцов деньги за отопление и выводили их через подконтрольные фирмы, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Управляющая компания ведет свою деятельность в Красноносельском районе. На нее неоднократно жаловались жильцы. Прокурорские проверки показали, что претензии граждан обоснованы, было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

История, которая заинтересовала стражей порядка началась в начале 2017-го года, когда УК потеряла право управления несколькими домами. Но при этом, как говорят в полиции, исправно продолжала отсылать жильцам квитанции за отопление. Граждане оплачивали, но эти средства шли не поставщику ресурса, а на счета подконтрольных фирм.

По оценкам петербургского Главка, по такой схеме менее чем за полтора года было выведено несколько десятков миллионов рублей.