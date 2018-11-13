На Кольском полуострове остаются неиспользованными более трети сельскохозяйственных земель. Эти данные - из отчета регионального управления Росреестра о состоянии и использовании земель Мурманской области в 2017 году. Как сообщается в отчете, в Заполярье имеются 23,5 тысячи гектаров земель сельскохозяйственного назначения, из которых предприятия и граждане используют только 17,1 тысячи гектаров. Кроме того, общая площадь сельхозугодий сокращается. Если в 2002 году в Мурманской области их насчитывалось 27 тысяч гектаров, то в 2017 году - уже 25,6 тысячи, причем в эту площадь входят не только сами земли сельхозназначения, но и земли населенных пунктов, лесного фонда и запаса.

Основная часть земель сельхозназначения - пашня. Их в регионе 18,4 тысячи гектаров, из которых не используются 509, уточнили в администрации Мурманской области. Причина этого проста - многие муниципалитеты региона вообще не имеют сельхозпредприятий. Как отметил член профильного комитета Мурманской областной думы Геннадий Степахно, до распада СССР в Мурманской области было 26 крупных и средних предприятий, из которых сегодня осталось 4.

Пустующие земли можно попробовать ввести в эксплуатацию, полагают заполярные фермеры. Однако власти уточняют: далеко не все из тех, кто заявляет о желании работать на земле, готовы это сделать реально. Прежде всего большую роль играет расположение сельскохозяйственных земель. Большинство фермеров тяготеют к Кольскому району - вернее, к той его части, которая находится недалеко от Мурманска, поближе к рынкам сбыта. Но очень много неиспользованных земель остается сегодня в центральной и южной частях Кольского полуострова - например, в районе поселка Нивского и города Полярные Зори. Какие-то из них уже заболотились и заросли лесом, но часть их по-прежнему остается в неплохом состоянии.

Попытки возродить сельхозпроизводство на этих землях уже предпринимались, но многие кончались неудачей. Хотя,как показали давние эксперименты, на Кольском полуострове вполне можно выращивать многие сельскохозяйственные культуры. Более того, в южной части региона можно даже производить мед элитного качества. Но агропромышленников подкашивает "северное удорожание".

На Кольском полуострове можно выращивать многие сельскохозяйственные культуры, но фермеров подкашивает "северное удорожание"

Например, если выращивать картофель, то в Мурманской области необходимо вначале его проращивать - в течение приблизительно месяца держать в теплом помещении, чтобы у картофеля появились ростки. А значит, все это время придется тратить электроэнергию, тогда как в средней полосе можно обойтись без проращивания. Кроме картофеля в Заполярье можно выращивать прекрасную капусту, но для этого рассаду нужно сначала высаживать в горшочках. А значит, снова предстоят повышенные затраты, и мурманская капуста выйдет значительно дороже. Трава в Заполярье тоже растет очень хорошая, но сено трудно заготовить из-за короткого и дождливого лета, поэтому аграриям приходится много тратиться на привозные корма для скота. Кроме того, на Севере многолетние травы нужно пересевать каждые пять лет, поскольку очень много болотистых участков, где вместо пригодной для кормов травы начинает расти осока.

Учитывая все это, очень сложно найти желающих заниматься в регионе сельским хозяйством. И оказать достаточную помощь представителям агропрома на региональном уровне не так-то просто, поскольку 50-70 процентов затрат аграриев на Крайнем Севере приходится на энергоресурсы, на стоимость которых региональные власти повлиять не могут, а на выплату адекватных компенсаций в региональном бюджете не хватает средств.

Есть еще одна сложность: в Заполярье фермерам трудно оформить аренду на интересующий их участок земли. Это связано с тем, что муниципалитеты недостаточно активно занимаются землеустройством. Нередко бывает, что нужные фермерам участки не поставлены на кадастровый учет, а входят в состав других, более крупных, которые потенциальным арендаторам не требуются. И местные власти предлагают сельхозпроизводителям отмежевать и поставить на кадастровый учет нужный участок за собственные деньги. А иногда муниципальные чиновники проявляют обычный непрофессионализм в земельных вопросах.

- Я сдал документы на оформление участка в 10 соток рядом с моей фермой, - рассказал предприниматель Иван Вельмякин, который владеет небольшим предприятием по производству перепелиных яиц. - Через полгода выяснилось, что бумаги поселковый совет оформил неправильно и меня заставили их оформлять заново. С этого момента прошел уже год, а оформление участка продолжается до сих пор.

Тем не менее региональные власти стремятся поддержать сельхозпроизводителей. В частности, для начинающих фермеров в конце сентября объявлен конкурс на предоставление грантов за счет областного бюджета на серьезные суммы. Максимальный размер гранта составляет 3 миллиона рублей для разведения крупного рогатого скота мясного и молочного направления продуктивности и 1,5 миллиона рублей - на иные направления деятельности. На эти цели из областного бюджета предполагается потратить 7,5 миллиона рублей.