Арестован украинец, незаконно приехавший в Крым из-за любви

Киевский районный суд Симферополя арестовал до 6 декабря 22-летнего гражданина Украины, который незаконно въехал в Крым по паспорту с измененными данными. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Еще в 2016 году решением Серебряно-Прудского районного суда Московской области украинцу на пять лет был запрещен въезд в Россию за нарушение правил пребывания в РФ. Тогда же он был оштрафован на 5000 рублей по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ и выдворен за пределы страны.

Но в ноябре 2018-го его обнаружили в Феодосии сотрудники Пограничного управления ФСБ. Молодой человек рассказал себе в оправдание, что на умышленное нарушение законов России его подтолкнули высокие чувства к возлюбленной, проживающей на полуострове. Чтобы встретиться с ней, он оформил в государственных органах Украины новый паспорт с измененными установочными данными. Но этот фокус не прошел.

Теперь в отношении любвеобильного украинца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ иностранным гражданином, въезд которому в РФ заведомо для него не разрешен).