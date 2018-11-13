Астраханские специалисты помогут наладить рыбоводство в Узбекистане

После смены власти в Узбекистане сотрудничество между этой страной и Россией заметно активизировалось. Узбекские предприниматели охотно поставляют свою продукцию на российский рынок, а инвестиции из России идут в Узбекистан. Своеобразным мостиком между двумя государствами стала Астраханская область. О том, чем могут быть интересны друг другу две страны и какова роль южнороссийского региона в их сближении, корреспонденту "РГ" рассказал руководитель молодежного отделения Астраханской областной общественной организации узбекской культуры "Узбекистон" и координатор всемирной организации молодежи Узбекистана в Астраханской области Азамат Аминов.

Азамат Баходирович, Россия и Узбекистан всегда активно сотрудничали. Что изменилось сейчас?

Азамат Аминов: Да, деловые контакты были и раньше, но обычно они не имели дальнейшего продолжения. Теперь же активно разрабатываются именно долгосрочные связи. Причем как на государственном уровне, так и между регионами и бизнес-структурами. За последнее время делегации из Узбекистана побывали практически во всех регионах России. Во многом вектор на сближение с Россией задает и руководство Узбекистана. Играют свою роль также географическая близость России и давние исторические контакты двух стран.

По каким направлениям идет сотрудничество?

Азамат Аминов: Узбекистан экспортирует в Россию в основном овощи, фрукты и текстильную продукцию, а Россия активно экспортирует в Узбекистан изделия сетевязальных фабрик, в том числе и астраханских. Кстати, именно через Астраханскую область активно налаживается сотрудничество в сфере рыбоводства, которое намерены развивать в Узбекистане. В регионе есть специалисты, готовые "под ключ" организовать работу узбекских рыбохозяйственных предприятий.

Но ведь Узбекистан - жаркая и засушливая страна. А тут рыбоводство! Как оно будет развиваться?

Азамат Аминов: В прудовых хозяйствах. Местным предприятиям и частным лицам окажут помощь в виде грантов на развитие рыбного хозяйства. Будут выделяться участки под прудовые хозяйства для выращивания ценных видов рыбы, которую смогут поставлять как на внутренний рынок, так и на экспорт. Такие хозяйства не требуют много воды. А проблемы дефицита водных ресурсов решаются по договоренности с Таджикистаном и Киргизией.

Помимо развития рыбоводства, чем еще интересна Астраханская область Узбекистану?

Азамат Аминов: Это южный форпост России на пути из Средней Азии. Железнодорожное и автомобильное сообщение идет через Астрахань, а значит, для северо-западных регионов Узбекистана - это ближайшая точка выхода на российский рынок. Выгодное местоположение региона позволяет не только направить через него грузопоток, но и создавать здесь логистические центры, склады и хранилища для дальнейшей отправки узбекской продукции в другие российские регионы.

Каков сейчас уровень жизни в Узбекистане?

Азамат Аминов: Уже довольно высокий. Более того, в ближайшее десятилетие Узбекистан планирует войти в список 50 развитых стран. Но это очень густонаселенная территория с высокой рождаемостью. По официальным данным, в Узбекистане живут 33 миллиона человек, поэтому, конечно, ощущается проблема занятости.

И она приводит к миграции...

Азамат Аминов: Да, но сейчас эта проблема решается в том числе и целенаправленной организацией трудоустройства за рубежом. Раньше подобным образом граждане Узбекистана отправлялись на работу только в Южную Корею. Между нашими странами действовал договор об официальном трудоустройстве. Теперь агентство внешней трудовой миграции Узбекистана заключило такие же соглашения с несколькими российскими регионами. Кстати, сейчас в России работают и учатся около трех миллионов наших соотечественников.

В чем преимущество договора об официальном трудоустройстве?

Азамат Аминов: Мигранты могут трудоустраиваться в России через агентство, которое покрывает часть их расходов на проезд и оформляет граждан Узбекистана у российского работодателя. При этом права работника и работодателя защищены законом. В таком цивилизованном способе заинтересованы не только Узбекистан, но и Россия. Ведь, во-первых, зарплата работников-мигрантов официально фиксируется и с нее платятся налоги. А во-вторых, мигранты из Узбекистана позволяют восполнить нехватку рабочих рук в некоторых отраслях российской экономики, например, в сельском хозяйстве.

В каких еще направлениях перспективно сотрудничество двух стран?

Азамат Аминов: Например, в медицинском туризме, который, кстати, активно развивается и в Астраханской области. Российские больницы и клиники оснащены самым современным оборудованием и врачи могут оказывать высококвалифицированную помощь не только россиянам, но и гражданам других стран. А в условиях возросших внешнеполитических рисков важны контакты не только в экономической, но и в гуманитарной сфере, которые в дальнейшем отразятся и на экономике тоже. Узбекистан, к примеру, заинтересован в том, чтобы его молодежь обучалась в российских вузах, а Россия - в привлечении иностранных студентов..

Ключевой вопрос

В какие сферы экономики Узбекистана предпочитают вкладывать деньги российские инвесторы?

Азамат Аминов: Раньше узбекская валюта сум была неконвертируемой, кроме того, имелись некоторые проблемы с выводом капитала. Сейчас эти барьеры устранили, и инвесторов в Узбекистане готовы сопровождать от встречи в аэропорту и до начала работы предприятий. Российский крупный бизнес интересуют, прежде всего, нефтегазовый сектор, машиностроение и металлургия.