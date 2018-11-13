Астраханская компания, занимающаяся междугородными перевозками, подала иск в Таганский суд Москвы к сервису поиска попутчиков BlaBlaCar. Перевозчик просит суд признать информацию на сайте и в мобильном приложении этого сервиса запрещенной в РФ и обязать Роскомнадзор внести в реестр запрещенных ресурсов сам сайт поиска попутчиков.

К астраханцам на момент подачи иска присоединились 27 предприятий и ИП, занимающихся пассажирскими перевозками. Они сетуют на то, что деятельность перевозчиков, использующих популярный сервис, нанесла серьезный экономический урон лицензированным компаниям. "Ввиду крайней нерентабельности регулярное автобусное сообщение на нескольких маршрутах может прекратиться, равно как и работа автовокзалов и автостанций", - указывается в иске транспортников.

Заявитель отмечает, что с помощью сервиса некоторые водители легковых автомобилей и владельцы автобусов перевозят пассажиров на коммерческой основе, прикрываясь статусом "попутчик". При этом ущерб наносится не только лицензированным предприятиям, но и государственной казне, ведь таким образом "черные перевозчики" уходят от налогообложения. Помимо этого, утверждают бизнесмены, водители, использующие сервис BlaBlaCar, зачастую забирают и высаживают пассажиров вне объектов транспортной инфраструктуры. Это, по мнению истцов, позволяет перевозить "криминальный контингент и запрещенные предметы". Автоперевозчики посчитали, что за последние три года не менее 20 процентов потенциальных пассажиров автопредприятий ушло в этот сервис.

- Ущерб для рынка автобусных перевозок из-за BlaBlaCar катастрофический, - утверждает один из присоединившихся к иску предпринимателей из Астрахани Анатолий Гринин (фамилия изменена). - Я зарегистрирован как ИП, у меня несколько микроавтобусов и наемные водители. Мы возили людей в соседние города и Махачкалу. Когда пассажиров стало меньше, мы проанализировали ситуацию и обнаружили, что по тем же маршрутам теперь ходит транспорт, набирающий так называемых попутчиков с помощью интернет-сервиса. При этом в каком состоянии находится водитель, выходящий на маршрут, никто не знает. Неизвестно даже, есть ли у него права. Многие водители проводят до 18 часов в день за рулем, совершают подряд две-три поездки.

Сервис не предоставляет никакой информации и о состоянии авто. Люди надеются на авось, регистрируясь на сайте попутчиков, потому что платить за поездку нужно на 15 - 20 процентов меньше, чем лицензированным перевозчикам. Но мы-то устанавливаем цену не с потолка, выплачиваем все налоги, заботимся о том, чтобы пассажир доехал в целости и сохранности. Все это влетает нам в копеечку. А интернет-сервис полностью освобожден от этих нагрузок. Если регулятор не уравняет перевозчиков, я подумаю, не закрыть ли мне ИП, чтобы работать через интернет.

Компания-истец также выяснила, что несколько предприятий регулярно публикуют в интернете объявления о наборе пассажиров на маршрут Астрахань - Москва. При этом людей забирают автобусы без карты маршрута и специального свидетельства. Это позволяет им устанавливать более низкую оплату. Билеты, реализуемые в кассах астраханского автовокзала, стоят на 150 рублей дороже.

Интернет-сервис предлагает попутчикам оставлять отзывы о поездках, которые помогают ориентироваться, насколько надежен и транспорт, и шофер. Отзывы пассажиров о сервисе попутчиков неоднозначны: "На сервисе машина была выставлена как легковушка, а приехала убитая газель. Затрудняюсь сказать, сколько человек набилось, но газель была упакована до самой крыши". "Добрался из Москвы в Ростов всего за две тысячи рублей. В ухоженной иномарке были только я и водитель".

Но легальные перевозчики утверждают, что "черные автобусы" научились обходить даже этот минимальный контроль. Водитель-нелегал регистрирует профиль и уничтожает его, как только набрал пассажиров. На новый рейс он заводит уже другой профиль, поэтому ему все равно, какие там отзывы. Таким же способом они избавляются от конкуренции с обычными водителями, которые действительно ищут попутчиков. Бронируют места в его машине, а в последний момент отменяют.

Кстати, в законодательстве понятие карпулинга (совместное использование частного автомобиля с помощью онлайн-сервиса поиска попутчиков) никак не прописано. Поэтому и не утихают споры о том, что эти перевозки собой представляют, удобный сервис или легкий способ незаконного заработка.

Взять комментарий на сервисе попутчиков не удалось, однако представители этой структуры ранее рассказывали "РГ": "Мы не конкурируем с традиционным общественным транспортом, а дополняем его, поэтому стараемся учитывать интересы всех игроков отрасли".

Кстати, BlaBlaCar тоже меняет правила. В августе этого года компания приняла решение изменить настройку приложения так, чтобы машины категории "В", не имеющие легальных оснований для того, чтобы осуществлять коммерческие перевозки, не могли предлагать больше пяти мест. .

Комментарии

Татьяна Ракулова, директор Объединения автопассажирских перевозчиков:

- Число перевозчиков, присоединившихся к иску астраханцев, все время растет. Вчера их было 27, сегодня уже за семьдесят. Предприниматели возмущены отсутствием единых правил игры для всех участников рынка. Пассажирам выгодно ехать дешево, что ж, мы не против, но уравняйте нас в правах с интернет-сервисом. Посчитайте, сколько расходов у легального перевозчика: водитель должен регулярно проходить медосмотр, проверяться на присутствие алкоголя в крови. Режим его работы строго регламентирован. Каждый автобус проходит техосмотр и должен быть оборудован системой ГЛОНАСС. А водители, обращающиеся к интернет-сервису, позволяют себе ездить, собирая людей на каждом углу. Теряют на этом и перевозчики, и автовокзалы. По нашим подсчетам каждый день только из Москвы уезжает около четырех тысяч пассажиров на таких попутках. А сколько по всей стране? Мы считаем, если водитель посадил в свою машину человека и взял с него деньги, как бы на то, чтобы компенсировать затраты на бензин, он должен заплатить 13 процентов налога.

Юрий Пономарев, кандидат экономических наук ЮФУ:

- С помощью таких сервисов, как BlaBlaCar, многие услуги проходят путь от B2C (бизнес для частного лица) к более интересному C2C (частник для частника). Это дешевле и удобнее. Интернет способен обеспечить человеку не только комфортную поездку, но и доставку практически до подъезда. Да, целая инфраструктура, выстраиваемая годами, приходит в упадок. Но, быть может, это веление времени, прогресса? Протесты лицензированных компаний выглядят примерно так. "Мы, ассоциация гужевых перевозчиков, протестуем против интернет-сервисов, так как они убивают нашу коммерцию". А рикши всего мира, очевидно, ненавидят и автобусы, и интернет.