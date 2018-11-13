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13.11.2018 10:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Автомобиль с пассажирами перевернулся на трассе под Астраханью

Текст: Александр Гавриленко (Астрахань)
Фото: Пресс-служба УМВД России по Астраханской области Фото: Пресс-служба УМВД России по Астраханской области
Фото: Пресс-служба УМВД России по Астраханской области

Автомобиль LADA Largus под управлением 35-летнего гражданина Узбекистана попал в аварию и перевернулся на 1352-м километре трассы Р-22 "Тамбов - Волгоград - Астрахань". В салоне находились четыре пассажира, все они доставлены в больницу с тяжелыми травмами, сообщает ГИБДД по Астраханской области.

Под Волгоградом в ДТП погибли три человека

ЧП произошло накануне вечером в Наримановском районе. Как установили полицейские, водитель заснул за рулем и на полном ходу вылетел в кювет. Сам он отделался несколькими ушибами. А вот пассажирам повезло меньше. У женщины 1976 года рождения сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, а также подозрение на перелом шейного отдела позвоночника. 42-летний мужчина получил сочетанную травму с переломами и повреждением внутренних органов. Их в тяжёлом состоянии доставили в астраханскую больницу. Еще один пассажир, мужчина 1975 года рождения, получил переломы костей носа, а 58-летнаяя женщина - закрытую черепно-мозговую травму. Они были доставлены в ближайшую районную больницу.

Полицейские начали административное расследование, чтобы установить степень вины водителя.

Стоит добавить, что накануне на юге России выпал первый снег, что привело к резкому росту числа мелких аварий. В связи с этим сотрудники ГИБДД просят водителей немедленно подготовить свои авто к зимним условиям эксплуатации и быть более острожными на дорогах.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область
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