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13.11.2018 13:21
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Деньги в дело

В Крыму депозитный портфель банков растет вдвое быстрее, чем в ЮФО
Текст: Ольга Котенева (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма №7717 (254)
В Крыму на 1 октября 2018 года банки привлекли более 170 миллиардов рублей средств клиентов: рост с начала года - 20 процентов, а по сравнению с 1 октября прошлого года - более чем на треть. Кстати, аналогичный показатель в ЮФО за год вырос на 12,5 процента.

Как сообщили в отделении Южного ГУ Банка России по Республике Крым, в структуре привлеченных средств 49,3 процента приходится на вклады физических лиц, их объем составил 84,3 миллиарда рублей. За год он вырос на 22,5 процента, тогда как в банках ЮФО - на 9,7 процента.

Банки Крыма нарастили кредитование реального сектора экономики

- Банковские вклады сохраняют свою привлекательность, благодаря тому что снижение депозитных ставок замедлилось: в сентябре средняя доходность рублевых вкладов населения была 5,1 процента годовых, - сообщили в пресс-службе отделения.

Нарастили банки и объемы кредитования. За 9 месяцев они выдали 74,9 миллиарда рублей, в том числе населению 24,3 миллиарда рублей, то есть 32 процента от общего объема займов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это в два раза больше.

Активность заемщиков банкиры связывают со смягчением условий кредитования. Так, за год процентная ставка по ипотечным займам в Крыму снизилась на 1,3 процентного пункта, до 10,3 процента годовых. Благодаря этому ипотечный портфель с начала года потяжелел на 4,2 миллиарда рублей, что в 2,6 раза превышает показатель аналогичного периода 2017 года.

Транспортная сфера Крыма вышла в лидеры кредитования

- Помимо снижения процентной ставки по кредитам рост ипотечного кредитования в Крыму связан с уменьшением размера первоначального взноса, расширением списка видов рефинансируемых кредитов, увеличением жилищного строительства, а также с господдержкой жилищного строительства и соцподдержкой отдельных категорий граждан, - пояснили в отделении по РК Южного ГУ Банка России.

Продолжает расти и объем кредитования бизнеса, правда, не столь значительными темпами. С января по сентябрь юрлица и индивидуальные предприниматели получили 50,6 миллиарда рублей кредитов, что на 21,2 процента больше прошлогоднего показателя. Для сравнения: в ЮФО рост составил 9,9 процента.

Чаще всего в банки обращался малый и средний бизнес, получив с начала года 21,4 миллиарда рублей кредитов. Около трети (14,2 миллиарда рублей) позаимствовали предприятия оптовой и розничной торговли. На третьем месте - промышленный сектор и предприятия производства и распределения электроэнергии, газа и воды, оформившие кредиты на 9,4 миллиарда рублей.

Экономика Финансы Банки Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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