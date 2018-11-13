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13.11.2018 10:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Лучшие педагоги и учащиеся Дона получат губернаторские премии

Текст: Марина Бровкина (Ростов-на-Дону)
25 талантливых школьников донского региона, а также 18 педагогов и руководителей образовательных организаций получат премии губернатора Ростовской области Василия Голубева.
Фото: Александр Гавриленко / РГ Фото: Александр Гавриленко / РГ
Фото: Александр Гавриленко / РГ

По словам министра общего и профессионального образования Ларисы Балиной, денежного поощрения удостоены победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников и других региональных, всероссийских и международных олимпиад, соревнований и конкурсов.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области
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- 18 премий предназначены победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников, а еще семь - за успехи в области искусства и спорта. Кроме того, будут награждены два учителя, подготовивших победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, шесть педагогов, ставших победителями областного этапа Всероссийского конкурса "Сердце отдаю детям" и десять представителей региональной системы образования - победителей областного конкурса "За успехи в воспитании", - сказала Лариса Балина.

Сумма премии каждому из талантливых ребят составляет десять тысяч рублей, а учителя и руководители получат по пятьдесят тысяч. География лауреатов премии губернатора достаточно широка. Награждены будут ребята, в том числе, из Ростова-на-Дону, Таганрога, Новочеркасска, Батайска, а также Тацинского, Белокалитвинского, Зимовниковского, Веселовского и Азовского районов.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области
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Отметим, что премии губернатора Ростовской области присуждаются по итогам конкурсного отбора. Лауреатом становится кандидат, на счету которого наибольшее количество побед в предметных олимпиадах разного уровня, от международных до всероссийских и областных. Учитываются также победы в конкурсах и спортивных соревнованиях за текущий учебный год. Премии ежегодно утверждаются распоряжением правительства региона и являются мерой поддержки одаренных учащихся, а также их учителей.

Замечательные успехи донских школьников обусловлены тем, что власти региона на постоянной основе уделяют огромное внимание развитию системы образования области. Так, в прошлом году в южной столице открылась школа на 1400 человек, одна из крупнейших на Юге России. В ней дети получают образование, в том числе, по специализированному инженерно-техническому профилю. Специализация связана с растущим спросом на "технарей", от микробиологии до IT-технологий.

А в нынешнем году председателем правительства Дмитрием Медведевым подписано распоряжение о строительстве в Ростове детского технопарка "Кванториум". Он будет располагаться на двух площадках - Областном центре технического творчества учащихся и ДГТУ. Планируется, что в "Кванториуме" будут учиться 800 ребят. Среди специальностей, которые они будут осваивать - авиационные и космические технологии, робототехника, биотехнологии и станкостроение.

Кстати

Правительством региона утверждена госпрограмма Ростовской области "Развитие образования" на 2019-2030 годы. Госпрограмма направлена на формирование всех необходимых условий для предоставления качественного общего, дополнительного и профессионального образования жителям Дона. Из областной казны на реализацию мероприятий этой госпрограммы направят более 445 миллиардов рублей.

Общество Образование Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростовская область - регион развития
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