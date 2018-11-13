Названы лучшие регионы России для отпуска осенью

Крым и Сочи лидируют по итогам опроса туристов о том, куда лучше отправиться осенью, передает сервис бронирования Biletix.

- По мнению туристов, лучшими регионами для осеннего отпуска являются Крым, набравший 21 процент голосов, Сочи с 19 процентами голосов, Карелия с 13-ю, Минеральные воды с 9-ю и Татарстан с 7 процентами, - сказано в сообщении.

73,7 процента путешественников считают, что главное преимущество осеннего отпуска - в меньшем количестве людей на курортах, 63,2 процента назвали мягкость климата и отсутствие жары, 60 процентов - экономию на стоимости поездки.

При этом 41,1 процента опрошенных предпочитают осенью пляжный отдых, 38 процентов - экскурсионный туризм, 7 процентов - активный и спортивный туризм и 4 процента - трекинг в горах.

Опрос был проведен среди интернет-пользователей, в нем приняли участие 2171 респондентов.