В 20-й раз в Краснодаре проходит фестиваль православных фильмов "Вечевой колокол". Он открылся в большом зале Дома Кубанского казачьего хора, который с трудом вместил всех желающих - представителей духовенства, творческой интеллигенции, казачества, прихожан церквей. Здесь же гости из российских регионов, где проводятся подобные фестивали, а также международные делегации из Болгарии, Украины, Грузии, Сербии.

Фестиваль открылся кинолентой краснодарского режиссера Валерия Тимощенко "Чистая победа. Сталинград" и фильмом Василия Чигинского и Геннадия Меркулова "Сотня. Месопотамский рейд". Всего представлено 180 работ отечественных и зарубежных авторов. Победители будут определены в 11 номинациях, среди них "Гран-При", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая операторская работа", "Лучший детский фильм". Имена призеров назовут 16 ноября на церемонии закрытия "Вечевого колокола".

По мнению губернатора края Вениамина Кондратьева, своими работами их авторы объединяют православный мир в это непростое для славян время.

- Сегодня мы много дискутируем о путях подъема экономики, - сказал глава Кубани. - Но разве это имеет смысл, если не будет роста нравственности? Безнравственное общество деньги только погубят. Здоровое общество надо формировать, опираясь на вечные ценности.

Юбилейный фестиваль посвящен двум датам - 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков и 80-летию народного артиста России, художественного руководителя Кубанского казачьего хора и бессменного президента "Вечевого колокола" Виктора Захарченко. Как и на концертах своего прославленного на весь мир коллектива, на открытии кинофорума он комментировал происходящее на сцене из первого ряда зрительного зала. А когда в исполнении хора прозвучал написанный Захарченко на стихи епископа Никандра Вятского гимн фестиваля "Иди и буди", почти тысячный зал взорвался аплодисментами.

Спрашиваю Виктора Гавриловича, кого он призывает и зачем бьет в набат Кубанский "Вечевой колокол".

Виктор Захарченко: В мире идет духовная борьба. Посмотрите, как исламский мир защищает свои святыни. А мы? За нашу веру православную и Отечество мы тоже должны быть готовы жизнь положить, как герой фильма "Рядовой Евгений Родионов", показанного на одном из наших прошлых фестивалей. В чеченском плену у боевиков солдат-срочник мог сохранить жизнь, сменив веру, но он ответил: "Руби голову, но крестик не сниму!" Вот это патриотизм! Он измеряется только жертвенной любовью, которая основана на вере и православном воспитании. Кто-то возразит, что нынешние боевики-наемники, воюющие в Сирии, тоже постоянно твердят о своей религиозности. Но что это за вера, если они режут головы и сжигают живьем? А наша вера основана на любви, в ней нет и тени зла. Лечить и исцелять душу может только такая вера. Часто слышу, что наши песни исцеляют душу. А почему? Потому что в нашем репертуаре нет случайных произведений. В хоре есть духовник, перед началом репетиций читаем молитвы, чтобы успокоиться, отогнать мирские страсти, а уже потом начинать петь. Это очень важно, какие чувства и мысли посылают в зал те, кто на сцене. Ведь в мире идет постоянная борьба добра и зла. И не должно идти со сцены или с экрана то, что нас развращает.

...Кубанский казачий хор ведь создал не я. У основания хора стоял протоиерей Кирилл Россинский - священнослужитель Русской православной церкви. И он определил его миссию - просветительскую. Мы просто продолжаем это делать со сцены, а теперь и с экрана. Ведь "Вечевой колокол" звонит и призывает людей к истокам православной религии и культуры, пробуждает в них желание осмыслить жизнь, понять, для чего они живут на этом свете, и что будет с их душой, когда придет время ей расстаться с бренным телом. Здесь на фестивале мы видим полные залы, но зритель из глубинки эти фильмы вряд ли посмотрит. Ведь по телевидению идет однообразная каша из убийств, погонь, стрельбы, в лучшем случае слащавое кино о том, как удачно провинциалка вышла замуж за олигарха и как теперь ей удобно и сытно живется.

"Вечевой колокол" пробуждает в людях желание осмыслить жизнь, понять, для чего они живут на этом свете и что будет с их душой

Неужели у нас мало хороших тем для репортажей? Если руководители телеканалов не могут их найти, мы подскажем. Ведь за 20 лет только через наш фестиваль прошло столько замечательных документальных фильмов о настоящих, а не мнимых героях нашего времени, что их надолго хватит для показа по всем телеканалам. Но почему-то за ними не выстраиваются в очередь, "Не формат", - говорят. Выходит, "формат" - кровь, насилие и демонстрация откровенной пошлости? Печально все это... Думаю, что в отношении репертуарной политики кинотеатров и наполняемости телеэфира нужно просто власть употребить. В подписанном президентом законе о культуре четко указано, что должна быть опора на наши морально-этические нормы и духовно-нравственные категории. Однако почему-то этого не происходит, хотя культуру сегодня можно приравнять к министерству обороны. Ведь если даже человек научится обращаться с оружием, а внутри он с червоточинкой, то он и оружие продать может, и друзей предать. Кубанский казачий хор своими песнями, а "Вечевой колокол" фильмами - стараются противостоять этому. И мы верим, что будем услышаны!