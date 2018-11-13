Общественная палата РФ предложила финансировать систему наставничества в рамках федеральных приоритетных проектов. Общественники рекомендовали предоставлять целевые гранты образовательным учреждениям, сотрудничающим с базовыми предприятиями. Как развивается наставничество в Ростовской области и с какими проблемами сталкиваются компании, внедряющие эту систему?

В этом году сразу два представителя донского региона успешно продемонстрировали свое мастерство на чемпионате рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech 2018. Сварщик госкорпорации "Росатом" Виктор Коробейников набрал максимальное количество баллов и опередил соперников. Кстати, волгодонские сварщики выходят победителями в чемпионате профессионалов не первый раз: в 2016 году такого же результата достиг Дмитрий Кучерявин, а в 2015-м обладателем высшего титула стал Александр Дуймамет.

Когда Дуймамет выиграл миллион рублей, а именно такой приз вручают победителям, многие решили, что произошло это только благодаря его отцу, тоже сварщику "Росатома". Ситуация, когда отец передает навыки сыну, совсем не редкость. Но несколько побед подряд говорят о том, что в госкорпорации выстроена система передачи знаний и умений.

К сожалению, существует такая система далеко не на всех предприятиях, большинство молодых сотрудников пытаются поднять квалификацию самостоятельно или довольствуются тем, что умеют. Как отмечают многие руководители ростовских предприятий, звено "наставник - ученик" почти утрачено. Перенимать опыт не у кого, "старослужащие" боятся конкуренции и не спешат делиться навыками. Да и молодежь, похоже, не особо к этому стремится. Наиболее остро эта проблема ощущается в оборонно-промышленном комплексе и машиностроении.

- Малым предприятиям не хватает хороших инженеров, потому что они претендует на зарплату, которую не может обеспечить небольшая компания, - считает руководитель кадровой службы ростовского завода Валерий Гокоев. - А вот крупный бизнес нуждается в рабочих 5 - 6-го разряда. Мы понимаем, что ссузы обеспечивают в основном базовые компетенции. Но дипломированный специалист должен иметь лучшее представление о реальном производстве. В действительности же выпускник ссуза - это юноша с Марса, которого пугает и шум цеха, и вид современного многофункционального станка.

Однако ничего лучшего рынок труда не предлагает, вот и берут руководители то, что есть.

- Мы пытались внедрить систему наставничества, но не вышло, - призналась руководитель отдела кадров телекоммуникационной компании Ирина Янина. - Не получилось просчитать ее эффективность, а значит, доказать ее значение как для компании, так и конкретно для каждого участника. Наоборот, это даже создало имидж HR-отдела как бюрократического звена, которое придумывает лишнюю заботу и без того занятым руководителям и сотрудникам. Уверена, что наставничество надо развивать не в замкнутой системе одного предприятия, а в связке с образовательными учреждениями.

Общественная палата РФ для развития системы наставничества предложила выделять гранты образовательным учреждениям в рамках федеральной приоритетной программы "Повышение производительности труда и поддержка занятости". По мнению общественников, затраты предпринимателей на оборудование классов производственного обучения, оплату труда сотрудников-наставников также необходимо компенсировать. Эти субсидии следует включить в приоритетный проект "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Руководители ростовских предприятий и кадровых служб подчеркивают, что должна существовать возможность масштабировать удачные практики.

Кстати, в Ростове это уже делают. Так, совсем недавно прошла окружная сессия, где тиражировали проект "Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста". В ней участвовали все субъекты ЮФО. Как отметила руководитель департамента Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Юлия Ханьжина, в этом году началось тиражирование проекта на 85 российских регионов. Стандарт предусматривает выстраивание системы кадрового обеспечения приоритетных запросов экономики.

- Мы разрабатываем дорожную карту, чтобы внедрить стандарт у нас, - сказал заместитель министра экономического развития области Евгений Дорошенко. - Это поможет систематизировать работу профильных кафедр предприятий в вузах, оценку необходимых кадров и запрос работодателей. .