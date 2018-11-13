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13.11.2018 14:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Останемся без сладкого?

На юге резко подорожал сахар, но эксперты считают это временным явлением
Текст: Александр Гавриленко
Российская газета - Экономика Юга России №7717 (254)
В России отмечен резкий скачок стоимости сахара: оптовые цены выросли относительно октября 2017 года на 50 процентов (и почти на 44 процента с 1 января текущего года), а розничные - почти на 20. При этом "белое золото" на юге подорожало сильнее, чем в других регионах, хотя именно здесь производят примерно одну пятую часть всего отечественного сахара.
Фото: PHOTOXPRESS Фото: PHOTOXPRESS
Фото: PHOTOXPRESS

На тревожный сигнал отреагировали в Федеральной антимонопольной службе. Ценового сговора эксперты ведомства не обнаружили. Зато выяснили, что причиной такого взлета стали пессимистичные прогнозы на урожай сахарной свеклы и повышение себестоимости сырья: в текущем сезоне у производителей свеклы из-за девальвации рубля существенно выросли цены на посадочный материал (доля импортных семян сахарной свеклы, по некоторым оценкам, доходит до 98 процентов), а также на средства защиты растений, минеральные удобрения и топливо.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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- Повышение во многом связано с тем, что урожайность свеклы в стране снизилась на 40 - 50 центнеров с гектара, а посевные площади сократились с 1,2 до 1,1 миллиона гектаров, - пояснил "РГ" управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк. - Но сокращение это некритичное. По прогнозам, в стране будет произведено 5,7 - 5,8 миллиона тонн белого сахара, это примерно на уровне потребления в РФ. При этом у нас еще остаются переходящие запасы с предыдущих сезонов. Даже если предложений от производителей станет меньше, есть возможность закупить дополнительный объем сахара в Белоруссии по относительно низким оптовым ценам. Так что предпосылок для дальнейшего роста цен нет.

Эксперты аналитической службы отраслевой ассоциации "Союзроссахар" ожидают, что урожай-2018 будет на 21 процент ниже прошлогоднего, то есть около 41 миллиона тонн. Зато качество свеклы в этом году заметно выше, чем в прошлом, и сахара в корнеплодах на 0,85 процента больше.

Фото: depositphotos.com
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И в ассоциации, и в ФАС отмечают, что нынешняя оптовая цена на сахар соответствует среднегодовым ценам за последние три года. При этом антимонопольщики направили запросы более 70 заводам об объеме производства, себестоимости и рентабельности производимой ими продукции и товарных запасах, имеющихся у предприятий. Это позволит более точно оценить ситуацию.

- Цены на сахар действительно волатильны, однако предпосылок для их устойчивого роста нет. На мировом рынке, наоборот, наблюдается достаточно продолжительное снижение. Сейчас сложилась такая ситуация, что мировые цены ниже, чем внутренние. Это значит, что даже в случае форс-мажора Россия может свободно докупить сахар на глобальном рынке, - считает редактор Национального аграрного агентства ROSNG Дмитрий Беляев. - Более того, Россия в целом достигла самообеспеченности сахаром и в ближайшие годы теоретически может стать его экспортером. Сахарная свекла считается одной из самых высокомаржинальных культур, так что если на сырье будет гарантированный спрос и устойчивые цены, то производители с удовольствием станут вкладывать средства в ее производство.

Фото: depositphotos.com
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Другое дело, что на том же юге есть проблемы с перерабатывающими заводами. Для рентабельного производства свекла должна выращиваться не более чем в 150 километрах от места переработки. Иначе транспортные расходы резко сокращают доходность отрасли. В ЮФО же основные мощности сосредоточены на Кубани, и производители Ростовской области, например, вынуждены возить сырье за сотни километров.

Кстати, в той же Ростовской области намерены построить крупный сахарный завод. Из-за девальвации рубля стоимость заявленного ранее проекта резко выросла, однако инвестор не отказался от идеи, просто сейчас рассматривает вариант строительства завода с собственной глубокой переработкой сахара.

Тем временем

Росстат отметил в октябре рост цен на яйца, сахар и пшено. Например, сахар-песок в Курской области подорожал за месяц сразу на 12,7 процента, в Крыму - на 10,9. При этом в Удмуртии цены на него снизились на 1,1 процента, в Камчатском крае - на 0,2. Большинство фруктов и овощей в прошлом месяце также подешевели (кроме свежих помидоров и огурцов), а цены на крупы, хлеб и молоко остались примерно на уровне сентября.

Экономика Товары и цены Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Ростовская область ЮФО Краснодарский край Цены на продукты
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