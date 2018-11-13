Строители Крымского моста перейдут на новый масштабный проект

Строители Крымского моста после завершения строительства объекта могут перейти на другой масштабный инфраструктурный проект: сухогрузный район морского порта Тамань. Речь об этом шла на совещании с участием заместителя председателя правительства РФ Максима Акимова, которое состоялось первого ноября.

В аппарате вице-премьера газете "Коммерсантъ" подтвердили, что такой вопрос обсуждался, хотя "про конкретные компании речь не шла". По данным источников издания, к строительству привлекут генподрядчика Крымского моста ООО "Стройгазмонтаж". Объем работ только по федеральным объектам порта оценивается в 65 миллиардов рублей. Кроме того, подрядчики смогут претендовать на строительство терминалов для частных инвесторов.

Создание сухогрузного района порта Тамань заложит основы для развития транспортно-логистических мощностей Азово-Черноморского бассейна и возведения нового глубоководного порта на Таманском полуострове.