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13.11.2018 12:49
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Звезды вместо штрафа

В Крыму более 150 отелей прошли классификацию
Текст: Ольга Котенева (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма №7717 (254)
С 1 июля 2019 года крупные гостиницы, в которых более 50 номеров, должны пройти обязательную классификацию. С января 2020 года то же самое ждет отели, у которых свыше 15 номеров, а с 2021 года - все без исключения. Крым является одним из лидеров в сфере добровольной классификации: звезды здесь получили 153 объекта. Но, как говорят в правительстве республики, сделать нужно еще немало, ведь со второй половины будущего года владельцев крупных отелей без звезд начнут штрафовать.
В Крыму придумали, как вывести отели из тени

- У хозяев крупных объектов размещения осталось восемь месяцев на прохождение классификации. Сама процедура занимает минимум три-четыре недели, но не все ее могут пройти с первого раза, - говорит председатель комитета Госсовета Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. - Штрафы же для тех, кто не пройдет, от 30 до 50 тысяч рублей за предоставление услуг без присвоения гостинице определенной категории, для юрлиц - от 1/40 до 1/25 совокупной суммы выручки от реализации всех услуг и товаров за предыдущий календарный год.

По информации минкурортов Крыма, на первом этапе, то есть в 2019 году, классификацию должно будет пройти 151 средство размещения, из которых 42 отеля уже имеют подтвержденные звезды. Руководство остальных 109 проинформировано о нововведении. Не нужно будет проходить классификацию только детским оздоровительным и санаторно-курортным учреждениям, которые являются медицинскими организациями.

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
В Крыму отели будут субсидировать за "звезды"

- Свидетельство о прохождении классификации выдается на три года, по истечении которых нужно будет подтвердить свою категорию, - рассказал начальник управления минкурортов Республики Крым Сергей Гулюк. - Одно из требований - высокая квалификация персонала. В текущем году ее получили 952 сотрудника, до конца года состоится еще шесть обучающих семинаров.

Классифицировать гостиницы и отели имеют право только аккредитованные организации. В Крыму таких семь. Кроме того, присваивать звезды имеют право и аккредитованные организации из других регионов, уведомившие о своей работе крымское минкурортов. Всего таких 28.

- Общаясь с отельерами, не раз приходилось слышать, что неизвестные организации предлагают им провести классификацию через интернет на основании ксерокопии документов, без выезда на место, - говорит Черняк. - Цена у них более чем доступная, буквально оптовая. Но не стоит обольщаться: звезды таким способом можно получить, но отельерам нужно понимать, что потом их можно так же легко лишиться. Более того, за незаконно полученную классификацию грозит еще и штраф.

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