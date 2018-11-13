В России вырос спрос на крымский травяной чай

Благодаря уникальному климату Крым с советских времен славился разнообразием лекарственных трав. Сегодня крымский чай как бренд переживает свое второе рождение. Растет число компаний, специализирующихся на создании травяных сборов, расширяется ассортимент и география продаж: сейчас это не только РФ, но и страны СНГ. Вместе с тем беспокойство у предпринимателей вызывают так называемые гаражники, которые ради прибыли пренебрегают качеством и тем самым ставят под удар репутацию местных чаеводов. О секретах, конкуренции и потребительских предпочтениях в чайном бизнесе узнавал корреспондент "РГ".

Бизнес для здоровья

Большинство предприятий, на которых изготавливают травяной сбор, имеют замкнутый цикл: его сотрудники сами собирают и перерабатывают сырье, фасуют его и отправляют в специальное помещение для хранения чая. Обрабатывают сырье вручную и специальной техникой (машинные дробилки и трясунки).

Позиционируют предприниматели свой товар как натуральный травяной чай, собранный в экологически чистых уголках полуострова. В ассортименте обычно от 20 до 100 наименований и видов чая: это стопроцентные сборы из трав и ягод, зеленый и черный чай с добавлением лекарственных трав, сувенирные наборы для туристов.

Для многих крымчан это семейный бизнес, а секреты заготовления трав передаются из поколения в поколение.

- Мой отец заготавливал лекарственные травы, за ним и я тоже, так и решили организовать свое дело. Нашу продукцию знают не только в Крыму, уже есть постоянные клиенты в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре, - рассказывает директор ТМ "Крымские традиции" Арсен Хобданов. - Травы и плоды доводят до кондиции в специальных сушильных камерах и естественным путем, на открытом воздухе, под навесами.

Для руководителя ТМ "Зеленые сокровища Крыма" Ильи Жаворонкова этот бизнес вырос из хобби.

- Всю жизнь я с удовольствием участвовал в походах, попутно собирая травы. В итоге решил организовать такой семейный бизнес, - рассказывает Илья.

Крымские предприниматели отмечают, что в этом году значительно вырос спрос на травяные сборы на полуострове и за его пределами. Это благодаря успешному курортному сезону, моде на здоровый образ жизни и интересу к Крыму в разных регионах РФ.

- Молодежь мало употребляет травяной чай, все молодые считают себя здоровыми. Основные покупатели - это люди после 40 лет, они уже понимают, что от лекарств столько же вреда, сколько и пользы, поэтому предпочитают профилактику лечению и ищут альтернативу лекарствам, - делится своими наблюдениями Илья Жаворонков.

Реализуют свой товар чаеводы через розничные сети, магазины и кафе здоровой пищи, сувенирные лавки, супермаркеты и интернет-магазины.

Королева сбора

В советские годы наибольшим спросом пользовались цвет бузины, кизил, чабрец, лимонник и шиповник, богатый витамином С.

С тех пор потребительские предпочтения несколько изменились. По словам предпринимателей, у покупателей сейчас популярны травяные сборы с крымской чайной розой, лавандой, чабрецом и мятой. По мнению экспертов, брендом полуострова мог бы стать лимонник крымский, эндемик Крыма. Чай с его добавлением вкусен и полезен.

Большинство травяных сборов многокомпонентные, в их состав входит от шести до 12 трав и плодов. Чтобы получить вкусный и полезный чай, важно грамотно сочетать его компоненты. А это, по словам травников, целая наука. Так, лаванда ароматизирует чай, роза делает напиток более мягким, стевия - сладким. А чабрец и душица придают травяному напитку характерную пряность.

- Важно соблюдать правильную пропорцию трав, чтобы не испортить вкус чая. Не все травы сочетаются между собой. Полынь и пижма имеют горьковатый вкус и входят только в противопаразитарные сборы, - говорит Илья Жаворонков.

Пачка с сюрпризом

В отличие от добросовестных компаний, которые сами занимаются сбором трав или же закупают их у проверенных заготовителей сырья, так называемые гаражники делают акцент на прибыли, а не на качестве. Жители российских городов с удовольствием покупают продукты под маркой "Сделано в Крыму", в том числе и крымский чай в яркой упаковке. Но чаепитие часто оборачивается разочарованием. На удочку недобросовестных производителей попадаются и сами крымчане.

- Купила как-то пачку крымского травяного чая. Дома открыла его, а там ветки, хвоя, листья каких-то деревьев, хотя их нет в составе. Такое впечатление, что собирали все, что под руку попадется, - рассказывает жительница Симферополя Валентина.

Некоторые недобросовестные производители действительно добавляют для веса компоненты трав, которые не нужны, не влияют на вкус и не обладают целебными свойствами. Например, у душицы используют только листья и цвет, а не стебли.

Ну и очень важный фактор - это качество сырья, которое, к слову, стоит недешево. Например, килограмм чабреца - 400 рублей, розы - 800 рублей. Но это только закупочная цена компонентов, что называется, с поля, а их же еще надо почистить и переработать вручную или с помощью специальных машин. Это поможет избежать попадания в состав разного мелкого мусора: камней, "деревьев" и других посторонних предметов. Поэтому в себестоимость травяных сборов закладывается и зарплата сотрудников. При этом, по словам предпринимателей, нередко из качественного сырья после вторичной обработки в чай фасуется не больше 60 процентов от общей массы. Эксперты считают, что качественный травяной чай не может стоить в рознице дешевле 50 - 100 рублей за пачку.

- Чтобы не купить подделку, надо обращать внимание на наличие сертификатов. На каждой пачке должны быть контактные данные производителя (адрес и телефон). Очень часто эта информация отсутствует. Надо обращать внимание также на фракцию: если черный и зеленый чай ценится крупнолистовой, то в травяном составляющие должны быть измельчены, - рассказывает заместитель гендиректора ТМ "Чаи Крыма" Юрий Васильев. .

Советы травников

Чай - это лечебно-профилактическая продукция. Травяные сборы пить постоянно не нужно, можно употреблять месяц-два и сделать перерыв. Зимой рекомендуется пить иммуностимулирующие сборы с шалфеем и ромашкой. Перед употреблением сбора траву необходимо промыть - обдать кипятком и слить воду, а затем уже заваривать. От этого полезные вещества не пропадут, но трава будет чистой.

Кстати

В Крыму лекарственные травы выращивают несколько фермерских хозяйств и фитосовхоз "Радуга", расположенный в селе Лекарственном Симферопольского района. Здесь шалфей, фенхель, мята, мелисса, иссоп, душица и эстрагон растут на 600 гектарах. Ежегодный объем производства - порядка тысячи тонн травы в сухом виде. Около 50 процентов сырья до введения санкций закупала Европа (Польша, Германия, Франция).