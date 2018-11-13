Пару лет назад ростовчанка Евгения Заярная оставила успешную карьеру в сфере маркетинга и пиара, чтобы открыть собственный стартап. Смелость окупилась сторицей: в мае ее проект подготовки к ЕГЭ, попал в топ-3 крупнейшего российского магазина приложений Google Play в разделе "Образование". На сегодняшний день его скачали уже около десяти тысяч пользователей.

Как говорят эксперты, секрет успеха в том, что она вывела на рынок уникальный симбиозный продукт - бумажный учебник вместе с мобильным приложением. Правда, свою карьеру Евгения начала с другой идеи - сервиса мотивации персонала. Она считала, что небольшие компании будут заинтересованы в том, чтобы их сотрудники хорошо выполняли свою работу и в игровой форме получали за это разные бонусы от руководства. С такой идеей она пришла в Южный IT-парк (акселератор, созданный по инициативе правительства Ростовской области для продвижения инноваций). Евгения прошла отбор и стала одним из резидентов парка, однако на первых же занятиях стало понятно, что ее идея обречена на провал.

- Я это поняла, когда по заданию наставников начала проводить интервью со своими потенциальными клиентами. Мне казалось, что сервис мотивации будет пользоваться спросом. И как же я была удивлена, когда оказалось, что это не так, - говорит предпринимательница. - Почти никто из опрошенных не готов был купить такое приложение. Пришлось срочно придумывать новую, более перспективную идею.

А она лежала на поверхности. Мама Евгении - профессиональный педагог, автор 15 пособий для подготовки к школьным госэкзаменам. Учитывая огромный спрос на обучающие программы, эксперты Южного IT-парка предложили создать учебник по русскому языку с дополнительным электронным сервисом, который школьники могли бы использовать в любое время.

Чтобы отличаться от конкурентов и принести максимальную пользу своим клиентам, мать и дочь сфокусировались на самых сложных тестовых заданиях. Обычно они вызывают наибольшие затруднения у школьников, поэтому за их выполнение начисляется гораздо больше баллов. Кроме того, такие задания лучше всего помогают школьникам подготовиться к сочинению, которое вообще может принести испытуемому до 42 процентов от общего результата.

Сейчас бизнес-модель работает так: покупатель приобретает книгу в магазине, внутри нее есть QR-код на доступ к приложению. Сама книга написана не в "казенно-научном" стиле, а легким и понятным молодежи языком. Изучив теорию, школьник затем может закреплять свои знания при помощи мобильного приложения в любое удобное время - в автобусе или на перемене, гуляя с собакой или перед сном. В среднем один такой комплект стоит 150 рублей, но, учитывая большое число скачиваний, на этом удается неплохо зарабатывать. При этом до конца года Евгения планирует предложить отдельный сервис для подготовки девятиклассников к ОГЭ. Это удачная идея с точки зрения бизнеса, ведь в девятом классе выпускается гораздо больше учеников, чем в одиннадцатом. Да и конкуренция здесь ниже, чем в сфере приложений для подготовки к ЕГЭ.

- Самый важный вывод, который я сделала: есть четкие правила построения успешного стартапа, согласно которым не стоит начинать бизнес, если вы не подтвердили потенциальный спрос. Если что-то пошло не так, нужно сразу корректировать свою бизнес-модель, не надеясь на чудо, - говорит Евгения. .