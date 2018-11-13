Вице-спикер Госсовета Крыма станет мэром Симферополя

Госсовет Республики Крым прекратил депутатские полномочия первого вице-спикера Натальи Маленко и принял ее заявление об отставке с должности в связи с переходом на другую работу. Как говорится в проекте постановления, заявление об отставке она написала по собственному желанию. После соответствующего решения горсовета Маленко станет главой администрации Симферополя.

- Мы приняли очень важное политическое решение. Можно сказать, пожертвовали первым заместителем председателя Госсовета, чтобы укрепить местное самоуправление, - сказал после принятия решения спикер парламента Владимир Константинов. - Это без преувеличения кадровое жертвоприношение, но судьба Симферополя для нас очень важна. Все, что происходит в Симферополе сейчас, не устраивает наших избирателей, не устраивает, безусловно, и нас с вами - нужно наводить порядок и как можно скорей. Важно иметь надежную крепкую власть в столице Крыма.

При этом он характеризовал Маленко как сильного, волевого человека и жесткого управленца.

- Солдат никогда где выбирает, где ему служить, - прокомментировала Маленко свой переход из законодательной в исполнительную власть. - Есть предложения, от которых невозможно отказаться. Легко не работала никогда, поэтому может это не самое страшное, что в моей жизни случилось.

Напомним, в минувшую пятницу глава администрации Симферополя Игорь Лукашев написал заявление об отставке по просьбе главы Крыма Сергея Аксенова. Причиной стал транспортный и коммунальный коллапс в столице Крыма.

Наталья Маленко занимала пост вице-спикера Госсовета РК с октября 2016 года, до этого в разные годы работала директором школы, председателем комитета Госсовета РК по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов.