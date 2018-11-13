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13.11.2018 14:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Ялты осужден за изготовление взрывных устройств

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Оперативная съемка УФСБ по Республике Крым Фото: Оперативная съемка УФСБ по Республике Крым
Фото: Оперативная съемка УФСБ по Республике Крым

54-летний крымчанин осужден за изготовление двух самодельных взрывных устройств, с помощью которых он собирался поджечь лес на Южном берегу Крыма. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по РК.

Фото: youtube.com
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По версии следователей, взрывные устройства зажигательного действия злоумышленник перевез на участок вблизи храма Святого архистратига Михаила в поселке Ореанда.

- С их помощью мужчина планировал осуществить поджог горно-лесистой местности на территории Ялты и тем самым дестабилизировать социально-политическую обстановку в регионе, - сообщили в УФСБ. - Кроме того, обвиняемый незаконно приобрел дымный порох и хранил его в гаражном боксе.

Самодельные взрывные устройства и взрывчатое вещество обнаружили и изъяли оперативники УФСБ. А следственный отдел управления возбудил уголовное дело по статьям 222.1 и 223.1 УК РФ (незаконное изготовление и хранение взрывных устройств).

Решением Ялтинского городского суда мужчина осужден на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и заплатит штраф 110 тысяч рублей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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