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13.11.2018 12:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Как погодные аномалии влияют на здоровье жителей России

Текст: Екатерина Призова
Ученые УрФУ и западных вузов сопоставили глобальные изменения погоды и экономические показатели. Исследование выявило прямую взаимосвязь между двумя, казалось бы, такими различными сферами: оказалось, что экстремальные температуры (в первую очередь - высокие) влияют на продолжительность жизни россиян и, как следствие, наносят экономике страны ощутимый ущерб.
Фото: Алексей Резниченко/РИА Новости Фото: Алексей Резниченко/РИА Новости
Фото: Алексей Резниченко/РИА Новости

Для анализа был взят временной промежуток в 25 лет. Учитывались такие последствия глобального потепления как периоды аномальной жары зимой или холода летом, недельные проливные дожди, засухи и прочие нетипичные проявления погоды.

Результаты показали: жаркие дни представляют для здоровья большую опасность, в отличие от холодных (один день жары, как отмечают ученые, повышал уровень смертности на 15-23 процента). Погодные факторы влияют и на женщин и на мужчин всех возрастных групп, но на мужчин - в большей степени, говорится в исследовании, на которое ссылает РИА Новости.

Фото: Руслан Шамуков/РИА Новости
В России установится аномально холодная погода

Экстремальные температуры сокращают жизнь людей, что приводит к потерям для экономики в конечном итоге (если рассматривать человека как ресурс).

В более ранней публикации Ольга Попова, доцент и научный сотрудник УрФУ, пояснила, как подсчитывались потери для экономики от аномальных температур: "Сначала мы разработали и оценили модель, чтобы найти эффект одного дня с высокой температурой и одного дня с низкой температурой на общую смертность, а также на смертность от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний. Затем мы рассчитали экономические издержки одного дня на основе найденного эффекта температуры и средней заработной платы в регионе с учетом того, сколько человек определенного возраста мог бы заработать в течение своей жизни до выхода на пенсию, если бы он бы не был подвержен риску смерти от температурного шока. Наконец, полученную сумму мы выразили в процентах от дневного ВВП".

Вышло, что один жаркий день (выше 25 °C) приводит к издержкам в размере около 626 миллиардов рублей, 0,28 процента от дневного ВВП России в 2014 году, а один холодный день (минус 25-30 °C) равноценен потерям в размере 483 миллиарда рублей, около 0,22 процента ВВП.

"Таким образом, игнорирование последствия изменения климата, которые, вероятно, в будущем будут только усугубляться, может иметь критические последствия", - резюмируют ученые.

Общество Наука Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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