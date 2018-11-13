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13.11.2018 12:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Названы лауреаты Демидовской премии 2018

Текст: Анна Шарова
Во Дворце президиума РАН назвали имена лауреатов Демидовской премии 2018 года. Самую престижную научную награду в России вручат этнографу, математику и химику на торжественной церемонии в Екатеринбурге.
Валерий Козлов Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Валерий Козлов Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Валерий Козлов Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Академик и член президиума РАН Геннадий Месяц объявил имена лауреатов Демидовской премии:

- Академик Козлов Валерий Васильевич - за выдающийся вклад в теорию динамических систем;

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- Академик Минкин Владимир Исаакович - за выдающийся вклад в развитие технической, органической и квантовой химии;

- Академик Тишков Валерий Александрович - за выдающийся вклад в изучение истории и этнографии народов России и разработку метода этнографического мониторинга.

"Все мы очень рады, что эта традиция живет уже 26 лет. Почти 200 лет назад на Урале родилась эта традиция, позже ее возобновили. Это великое дело, - отметил председатель Президиума РАН Валерий Чирушин. - География лауреатов постоянно расширяется. Представительство демидовских лауреатов охватывало практически все регионы России: от Санкт-Петербурга до Владивостока. Мы часто задаемся вопросом, почему премия родилась на Урале, ведь она могла появиться где угодно. Ответ в том, что Уральские промышленники опережали время, тяготели к науке и к знаниям. В то время на Урале были самые передовые технологии, и изделия уральской промышленности высоко ценились в Европе".

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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Торжественное награждение лауреатов пройдет в Екатеринбурге. Вручение Демидовской премии сопровождается чтением лекций в стенах Уральского федерального университета. Уже сложились определенные традиции в проведении церемонии - лауреаты могут выбрать любимые музыкальные композиции, которые будут исполнены для них на церемонии вручения. Кроме того, лауреаты получат малахитовые шкатулки с серебряной медалью основателя Демидовской премии и денежное вознаграждение в размере 1 млн. рублей.

"И что самое важное, лауреатов поприветствует вся научная общественность, самые крупные ученые страны. Это будет прекрасный, незабываемый и неповторимый вечер!" - добавил председатель и научный журналист Владимир Губарев.

Прямая речь

Валерий Тишков поделился с "РГ" своими ощущениями о присуждении ему премии:

"Я сам родился и вырос в поселке, основанном Демидовым. Я уралец по рождению, по духу своему и поэтому Демидовская премия греет, ведь это моя малая родина. А второе, мне приятно, что я представляю этнологию и этнографию, научную дисциплину, которая в моем лице признана вот этой премией, ведь до этого среди гуманитариев премию вручали археологам и лингвистам. Для всех моих коллег в сфере этнографии - это большое признание. Это уважение не только к моему, но и общему труду этнографов, ведь эта дисциплина крайне важна в России".

Досье

Демидовская премия Научного Демидовского фонда - премия и памятная медаль для ученых за выдающийся вклад в развитие науки в России вручается ежегодно с 1993 года.

Фото: Сергей Савостьянов
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Премия продолжает традиции Демидовской премии (1832-1865). Ее учредил в 1831 году уральский промышленник, камергер двора Его Императорского Величества Павел Демидов, "желая содействовать преуспеянию наук, словесности и промышленности в своем отечестве".

Общенациональные неправительственные Демидовские премии присуждаются Научным Демидовским фондом за выдающийся вклад ученых в следующих областях: наука о Земле, математика, экономика, предпринимательство, вклад в гуманитарные науки.

Ученые награждаются не за отдельный научный труд, а по совокупности работ. Будущие лауреаты определяются не на конкурсной основе, а путем опроса специалистов той или иной области. Окончательное решение выносят пять комиссий и комитет по премиям, в который входят крупнейшие ученые России.

Общество Наука Наука и образование РАН Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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