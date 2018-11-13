В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии провалился грунт

В Екатеринбурге на улице Мельникова лопнула труба с кипятком. Образовался провал грунта площадью около 50 квадратных метров, несколько машин оказались в горячей воде, сообщили "РГ" в пресс-службе МЧС Свердловской области.

Сообщение о коммунальной аварии поступило в 12.50 по местному времени. Кстати, днем в одном из городских пабликов в "ВКонтакте" подписчик поделился фото, на котором со стороны Центрального стадиона поднимаются клубы дыма. Как выяснилось, это был не дым, а пар от разлитого кипятка.

Спасатели работают на месте происшествия: из одной из попавших в ловушку легковушек они на руках вынесли двоих человек, помогли пешеходам перейти залитые водой участки дороги.

"В результате аварии горячей водой подтоплен подвал и первый этаж детского сада на улице Крылова. Пожарные с помощью гидроэлеватора откачивают из помещений воду. Детей с родителями отправят домой", - рассказали в МЧС.

По данным Екатеринбургской теплосетевой компании, ремонтные работы ведутся без отключения потребителей: отопление и горячее водоснабжение обеспечивается со сниженными параметрами. В эту зону попадают около 200 домов, 19 детсадов, 12 школ. Все объекты работают в штатном режиме.