В Екатеринбурге открылось Генконсульство Узбекистана

Генконсульство Республики Узбекистан открыли в Екатеринбурге на улице Карла Либкнехта. В зону ответственности дипмиссии попадают все шесть регионов УрФО. Ранее в России работало всего два консульских учреждения Узбекистана - в Москве и Новосибирске.

По словам чрезвычайного и полномочного посла Ботиржона Асадова, одно из перспективных направлений сотрудничества - туризм.

"За девять месяцев Узбекистан посетили порядка 350 тысяч россиян, это значительно больше, чем за весь прошлый год. Узбекистан становится популярным местом для проведения зимних каникул", - отметил он.

В целом же, как передает департамент информационной политики, за два года Республика поднялась с 17 на 14 место в рейтинге наиболее активных внешнеэкономических партнеров Среднего Урала. Так, объем торговли в 2018 году увеличился почти на 50 процентов и составил около 106 миллионов долларов.