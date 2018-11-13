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13.11.2018 09:13
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Югре все готово для перехода на цифровое ТВ

Текст: Елена Панова
Югра полностью готова к переводу ТВ на цифровой формат вещания, и технологически, и организационно.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

При этом, как отметила глава региона Наталья Комарова, необходимо, чтобы югорчане знали абсолютно все об особенностях "нового телевидения", чтобы у них не возникало ни малейших вопросов при переводе домашней техники на цифровой формат, для чего губернатор Югры провела специальное заседание комиссии по цифровому развитию. В режиме видеосвязи участие в нем приняли все муниципальные образования.

Отметим, в Югре создание инфраструктуры под новый, современный формат ТВ началось почти десять лет назад. За это время, создано 80 объектов цифровой сети, позволяющих обеспечить телесигналом 99,42 % населения округа.

- Теперь, когда техническая база создана, необходимо, чтобы никто из югорчан не остался без сопровождения при реализации этого проекта, - поставила задачу глава региона.

Фото: depositphotos.com
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Особое внимание губернатор Югры акцентировала на социально незащищенных категориях жителей. Окружное правительство уже приняло решение о предоставлении единовременной денежной выплаты в 5 тысяч рублей 27 903 югорчанинам на приобретение спутникового оборудования, для того чтобы дать им возможность принимать цифровой сигнал. Уже подано 137 заявлений на использование этого вида поддержки.

- Это крайне мало. Поэтому обращаю внимание руководителей муниципалитетов: необходимо донести до каждого возможность, технологию получения поддержки, - отметила Наталья Комарова.

Отметим, к этой работе в Югре привлечены волонтеры, включая добровольцев "серебряного возраста". Они уже обошли 14 726 югорчан и рассказали все о новом формате вещания.

Для того чтобы о деталях внедрения "цифры" узнали как можно больше людей, было принято решение разместить информацию о переходе на цифровое вещание на платежных квитанциях за услуги ЖКХ, на экранах в учреждениях и общественных местах, а также в СМИ.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
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Губернатор поручила отдельно обратить внимание на готовность в многоквартирных домах коллективных сетей к приему сигналов эфирного цифрового телевещания. Вопрос актуален, например, для Мегиона и поселка Высокого, поскольку цифровой передатчик находится в 30 километрах - в городе Нижневартовске.

Кроме того, в Югре после строительства мультиплексов вне зоны цифрового покрытия останется 53 населенных пункта. По информации директора департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павла Ципорина, за каждым из них со стороны органов местного самоуправления закреплены ответственные.

- Осуществляется подомовой обход населения, сбор заявок от желающих приобрести комплекты спутникового вещания. Выявлено, что больше половины домохозяйств уже оснащены спутниковым оборудованием. Совместно с органами местного самоуправления проводится организационная работа по подключению к спутниковому приему путем формирования коллективных заявок от жителей и направлению их операторам спутникового телевещания. Оператор осуществляет доставку и подключение оборудования по льготной цене.

Павел Ципорин акцентировал внимание, что трансляция двадцати федеральных каналов первого и второго мультиплекса по спутниковым сетям также будет осуществляться без абонентской платы, как и для цифровой сети вещания.

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