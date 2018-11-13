Роскосмос показал ядерный корабль

Изображение космического корабля с ядерной энергетической установкой опубликовала телестудия Роскосмоса, иллюстрируя сюжет о 85-летии Центра имени Келдыша.

- Сегодня Центр имени Келдыша работает над развитием космических аппаратов с более мощными двигателями - ядерными установками нового класса, для работы которых не нужны солнечные батареи, - рассказали в корпорации.

В юбилейной конференции приняли участие представители Роскосмоса, Росатома, Ростеха и российских вузов.

Исследовательский центр имени В.М. Келдыша - научно-исследовательский институт, работающий в области ракетного двигателестроения и космической энергетики. Институт входит в Роскосмос и в 2011 году получил заказ на создание ядерного двигателя мегаваттного класса для полетов в дальнем космосе.