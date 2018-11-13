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13.11.2018 09:43
Рубрика: Общество

Рособрнадзор назвал самые популярные вопросы о ЕГЭ

С января по октябрь текущего года на горячую линию и линию доверия ЕГЭ поступило более 15 тысяч звонков. Это в почти в два раза превышает показатель за аналогичный период 2017 года (9643 звонка). В ведомстве объяснили рост числа обращений увеличением числа операторов, которые принимают звонки граждан.

Фото: depositphotos.com
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Как сообщили представители Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в беседе с RT, в этом году наиболее частыми были вопросы о результатах сдачи экзамена (5307 звонков). Вторым по популярности стал вопрос, касающийся правил подачи документов и участия в Едином государственном экзамене (3732 звонка). Кроме того, граждан интересовал и вопрос об участии в ЕГЭ лиц с ограниченными возможностями здоровья (3114 звонков).

Напомним, по горячей линии россияне могут задать вопросы, касающиеся ЕГЭ, а по телефону доверия - сообщить о выявленных нарушениях.

Общество Образование Правительство Минобрнауки Рособрнадзор ЕГЭ в России
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