Росреестр подсчитал отказы гражданам в регистрации недвижимости

Приятную для простых граждан цифру обнародовала Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Росреестр.

В этом году всего меньше одного процента граждан из всех обратившихся получили отказ в регистрации недвижимости - земли, домов, квартир, дач. Это очень маленькая цифра.

Сейчас Росреестр подводит итоги того, как он претворяет в жизнь так называемую целевую модель - "Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества". Так сложно называется государственная программа, утвержденная правительством для улучшения инвестиционного климата в регионах. В связи с этим ведомство подробно отчиталось, сколько было приостановлений в регистрации недвижимости и отказов за январь - сентябрь 2018 года.

Напомним, приостановка в регистрации недвижимости бывает тогда, когда неполно или неправильно собраны, оформлены необходимые для этого документы. Тогда в Росреестре официально объявляют, что регистрация приостановлена до того момента, пока гражданин не соберет нужные бумаги и исправит ошибки.

Ну а отказ ведомства означает, что зарегистрировать ту же квартиру или дачу просто нельзя, и далее следуют объяснения Росреестра почему. Так вот, в этом году в среднем по России доля приостановлений при регистрации составила 2,97 процента, а отказов - 0,71 процента.

В прошлом году цифры были куда как больше: приостановлений при регистрации прав - 4,93 процента, а доля отказов в регистрации - 1 процент.

Целевая модель, о которой идет речь, устанавливала снижение до конца этого года доли приостановлений при регистрации прав до 5,8 процента, а отказов - до одного процента.

Всего меньше одного процента граждан из всех обратившихся получили отказ в регистрации недвижимости - земли, квартир и дач

Из этого следует, что цифры, озвученные Росреестром, даже лучше, чем ожидали. Получается, что по итогам 9 месяцев 2018 года в целом по России и в большинстве регионов уже достигнуты так называемые целевые значения по доле приостановлений и отказов при регистрации прав.

А ведь это цифры не за полный год. Получается, что важный для граждан показатель выполнили 82 региональных управления Росреестра. А в 75 территориальных подразделениях достигли уже нужной цифры, установленной на 2018 год.

Корреспонденту "РГ" в Росреестре объяснили, что на долю приостановлений и отказов большое влияние оказывает качество приема документов в МФЦ. Под качеством приема подразумевается полное и качественное консультирование граждан о составе пакета документов, необходимых для получения услуги, и о правилах их оформления.

В ведомстве уверяют: чтобы приостановлений и отказов было еще меньше, Росреестр активно сотрудничает с органами местной власти субъектов, чтобы они усовершенствовали сам процесс оказания услуг людям на всех этапах, которые проходит собственник, оформляя свою недвижимость.

В Росреестре уточняют, что они особое внимание уделяют работе по обучению работников многофункциональных центров. И многое делают для информирования граждан, как им получать услуги Росреестра, в том числе и через МФЦ.