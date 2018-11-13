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13.11.2018 16:06
Рубрика: Экономика

Россиян переселят из аварийных домов до 2026 года

Текст: Татьяна Замахина

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении с 1 января 2019 до 1 января 2026 года срока работы государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Фонд ЖКХ). До этого срока в России планируется расселить аварийный жилищный фонд.

Фото: Михаил Синицын/ РГ Фото: Михаил Синицын/ РГ
Фото: Михаил Синицын/ РГ

Документ разработан во исполнение майского указа президента.

Фото: РИА Новости
Каждый третий аварийный дом в России не имеет управляющей компании

Ликвидация аварийного жилья - важный фактор повышения качества жизни населения, и президент РФ неоднократно отмечал необходимость решения этого вопроса, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "За 2008-2018 годы новое жилье получили 1,02 миллиона человек, ликвидировано 15,85 миллиона квадратных метров аварийного жилья", - уточнил Володин, комментируя законопроект журналистам.

Фонд был создан в 2007 году, его работа должна была быть завершена 1 января 2018 года, затем его работу продлили до 1 января 2019 года.

Отмечается, что для достижения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилья нужно расселить в период 2019-2024 годов не менее 9,55 миллиона квадратных метров и 530,8 тысячи человек.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии
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