Российские инвестиционные монеты уступили по доходности иностранным

Люди, вложившие деньги в российскую золотую инвестиционную монету "Георгий Победоносец" в начале этого года, к ноябрю могли получить почти десять процентов прибыли. До сих пор эта монета стабильно остается в тройке самых популярных в России, однако с приближением года Свиньи набирают популярность монеты австралийского и английского производства. Правда, они ровно в четыре раза дороже российских.

Каждая золотая инвестиционная монета, посвященная году Свиньи и выпущенная Австралией и Великобританией, весит унцию - 31,1 грамма и стоит минимум 90 тысяч рублей, в то время как российский "Георгий Победоносец" весит четверть унции - 7,78 грамма и стоит более 20 тысяч рублей. Однако дорожают иностранные монеты быстрее: если российская с начала года прибавила в цене 1,8 тысячи рублей, исходя из отпускных цен Банка России, то английские и австралийские подорожали на полторы тысячи рублей только за октябрь, сообщил Золотой монетный дом.

В России инвестиционные монеты (обычно памятные) чаще всего преподносят в качестве подарка. Как рассказывал ранее гендиректор "Гознака" Аркадий Трачук, на долю таких покупок приходится до 80 процентов. Более доступными всегда были серебряные монеты за счет того, что они дешевле, их тираж, соответственно, тоже больше. "Георгий Победоносец" же больше подходит не для подарка, а для инвестирования средств на длительный срок - хотя бы десять лет (с 2008 года доходность по золотому варианту этой монеты составила 290 процентов). Этот актив может стать фундаментом и для безбедной пенсии.

В последние месяцы спрос на монеты из драгоценных металлов восстанавливается во всем мире. По данным Монетного двора США, в октябре продажи золотых монет выросли на 42 процента в годовом выражении, а продажи серебряных монет выросли на 35 процентов. При этом если взять отрезок с января по октября, то по сравнению с тем же периодом прошлого года продажи золотых монет пока отстают на 11,3 процента, серебряных - на 20 процентов, следует из обзора "Открытие Брокер". По данным австралийского монетного двора The Perth, продажи золотых монет в октябре этого года снизились на 41 процент к сентябрю и составили 36,84 тысячи унций, продажи серебряных монет снизились на 17,3 процента - до 1,08 миллиона унций.