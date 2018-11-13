Росстат: ВВП в России в третьем квартале вырос на 1.3%

Рост ВВП в России в третьем квартале 2018 года составил 1,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такую оценку приводит Росстат. Ранее такая же цифра была названа Минэкономразвития России.

Во втором квартале рост ВВП, по данным Росстата, составлял 1,9 процентов, а по итогам первого полугодия текущего года - 1,7 процентов. Отрицательным фактором, негативно повлиявшим на ВВП страны в этом году, стала проблема с урожаем.

"По третьему кварталу это минус 0,5 процентных пункта, то есть без учета сельского хозяйства ВВП по третьему кварталу [ВВП] рос бы не на 1,3 процента, а на 1,8. По девяти месяцам эти цифры, соответственно, не 1,6, а те же 1,8 процента", - рассказал в октябре глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Он также обратил внимание на то, что российская экономика нуждается в значительном ускорении.

"У нас одна из ключевых национальных целей развития, установленных указом, это достижение определенных темпов экономического роста, выше среднемировых. Это означает темпы выше трех процентов. Сейчас по этому году мы растем где-то в диапазоне между 1,5 и 2 процентами. Примерно такие же цифры были и в прошлом году. Нам требуется серьезное ускорение темпов экономического роста", - отметил Максим Орешкин.