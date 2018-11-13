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Рубрика: В мире

Сеул и Вашингтон поспорили по поводу "ракетного обмана КНДР"

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Влиятельный американский научный центр и СМИ обвинили Северную Корею в "великом обмане", заявив, что КНДР незаконно продолжает ракетную программу и имеет как минимум 13 секретных ракетных баз.

Эти заявления парировали в правительстве Южной Кореи, отметив, что "базы давно известны", а Пхеньян пока нигде не обещал уничтожать или закрывать эти объекты. Сеул одновременно указал на необходимость прямого диалога между США и Северной Кореей.

"Застрельщиками" новой волны обвинений в адрес КНДР выступили американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS, Center for Strategic and International Studies) и газета The New York Times.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Центр, ссылаясь на анализ полученных с коммерческих спутников снимков территории Северной Кореи, заявил, что они выявили около двадцати подозрительных объектов и в отношении 13 установили, что они используются для создания ракет и развития ракетных технологий. Хотя признается и тот факт, что не все из них являются полноценными базами, но это, как подчеркивается, демонстрирует намерения властей Северной Кореи скрыть свою реальную мощь.

Отмечено, что объекты размещены и замаскированы таким образом, чтобы повысить их выживаемость в случае возможной атаки извне.

В качестве примера одной из "секретных баз" назван объект в местечке Саккамоль уезда Хванчжу провинции Северная Хванхэ. Указано, что база расположена в 85 км от межкорейской границы и в 135 км от Сеула.

Это сообщение подхватила газета The New York Times, сообщив уже о "16 секретных базах” и охарактеризовав все как "великий обман”. "Северная Корея заявила об закрытии основных ракетных баз, но при этом имеет более 10 других баз, где продолжает развивать свои обычные вооружения и ракеты, способные нести ядерные боеголовки”, - отмечает издание.

Фото: Олег Кирьянов/РГ
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Как в докладе CSIS, так и в статье делается вывод, что США и их союзники находятся в опасности, Северной Корее верить нельзя, а к диалогу с Пхеньяном надо относиться с большим подозрением и скепсисом.

Впрочем, эта новость о "великом обмане" вызвала сдержанную реакцию других американских экспертов, а также официального Сеула. По их словам, пока Пхеньян не обещал уничтожать все свои базы, а потому не стоит устраивать шумиху.

"Доклад интересен, но в нем нет ничего удивительного или нового. Ким Чен Ын пока заявил лишь о том, что прекращает испытания ракет большой дальности и ничего больше", - сказал куратор политики нераспространения в Ассоциации по контролю за вооружениями Келси Давенпорт.

В правительстве Южной Кореи фактически призвали не устраивать скандал, а сесть за стол переговоров. "Наша и американская разведка уже давно знают об этих объектах. У нас есть гораздо лучшего качества снимки, чем те, на которые ссылается Центр, и мы наблюдаем за базами и имеем о них хорошее представление", - заявил сегодня в ходе брифинга для журналистов пресс-секретарь администрации президента Республики Корея Ким Ы Гём.

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Чиновник отметил, что база в Саккамоле, про которую подробно говорится в докладе CSIS, является базой для запуска ракет малой дальности и не имеет отношения к ракетам среднего и большого радиуса действия.

Ким Ы Гём одновременно парировал броский заголовок The New York Times о "великом обмане" Пхеньяна. "До сих пор Северная Корея никогда не обещала уничтожить все свои ракетные базы. Нет никакого соглашения, в котором было бы прописана обязанность КНДР ликвидировать указанные объекты", - отметил Ким. По поводу слов в статье о "незаявленных и секретных базах" южнокорейский чиновник ответил вопросом: "А когда Северная Корея взяла на себя обязательства задекларировать все свои ракетные объекты?".

Ким Ы Гём в отличие от американской газеты и научного центра подчеркнул, что "вся эта информация, наоборот, доказывает необходимость для США и КНДР как можно скорее сесть за стол переговоров и начать договариваться по вопросу ликвидации северокорейской угрозы".

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Независимые южнокорейские эксперты предположили, что вся эта новая волна обвинений в адрес КНДР специально спровоцирована разведкой США, чтобы оказать давление на Северную Корею в связи с возможными переговорами.

"Скорее всего, снимки и прочую информацию CSIS получила от американских спецслужб, которые пытаются нейтрализовать доводы тех, кто выступает за начало отмены санкций против Северной Кореи. Кроме того, наверняка есть и вторая цель, когда таким образом США говорят Пхеньяну: "Мы за всем следим, все видим, вы не сможете ничего спрятать от нас", - цитирует информагентство "Ёнхап" слова научного сотрудника Института политики Асан Син Бом Чхоля.

Точно такую же точку зрения высказал и профессор корейского университета Хандон Пак Вон Гон.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
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"Я думаю, что CSIS получил информацию от разведки США. Это своего рода предупреждение Пхеньяну, что они ничего не могут скрыть и должны задекларировать все свои объекты, которые все равно и так известны", - сказал он в интервью агентству "Ёнхап".

"В США сильно противодействие тем, кто пытается вести переговоры с КНДР. А эти вбросы своего рода попытка подкрепить позиции противников диалога. Специалисты сразу понимают, что вся эта информация не представляет ничего нового, и Пхеньян пока не нарушил свои обещания. Но в голове у обывателей остаются именно громкие слова о "великом обмане Северной Кореи".

Естественно, что надо работать в целях ликвидации ракетных и ядерных арсеналов КНДР и не верить только на слово, но Пхеньян лишь обязался прекратить испытания ракет большой дальности и ядерные тесты, что и соблюдает. Когда он говорил, что намерен раскрыть все свои ракетные базы? А если не говорил, зачем их обвинять в этом плане?", - добавил на условиях анонимности сотрудник южнокорейского государственного института.

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