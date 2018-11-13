Шведская журналистка заявила, что мужчины в России стали слабее

Шведская журналистка Элин Йонссон заявила, что русские мужчины ослабли и взвалили ответственность за семью на плечи женщин.

"Пока женщины засучив рукава берутся за какую-то грязную работу, чтобы обеспечить семью, мужчина сидит дома, жалеет себя и пьет", - говорится в статье Йонссон, опубликованной на сайте телевещательной организации SVT.

По мнению журналистки, слишком многие русские женщины "ставят знак равенства между жалостью и любовью" и остаются со своими мужьями исключительно из-за того, что о них некому будет позаботиться. Йонссон также уверяет, что ответственность за детей почти всегда полностью лежит на женщине в то время, как мужчина занимается своим хобби, путешествует с друзьями и допоздна работает.

Журналистка пишет, что много общалась с русскими. "Большинство людей считает, что именно тяжелая история России сделала русского мужчину слабым, - отмечает она. - Женщины должны были взять на себя ответственность".