Синоптики рассказали о самом холодном городе в России

Новости

На Камчатке военная авиация уничтожила подлодку "противника" 04:55
В Дании собачьи упряжки признаны официальным видом транспорта 04:30
В результате палестинских ударов по Израилю пострадали 53 человека 04:01
Тереза Мэй призвала срочно реформировать ВТО 03:26
Австралийскую модель не пустили в Лувр из-за слишком открытого наряда 02:49
В Мексике два человека погибли в результате крушения самолета 01:47
Пенс и Абэ обсудят денуклеаризацию Корейского полуострова 01:23
Взрыв на на пиротехнической фабрике в Испании унес жизни трех человек 00:33
Военные из Словении замерзли на учениях НАТО в Норвегии 00:33
Дмитрий Медведев прибыл в Италию на конференцию в Ливии 12.11.2018
Карлсен и Каруана сыграли вничью в 3-й партии за шахматную корону 12.11.2018
Французов покоробил отказ Трампа посетить военное кладбище из-за дождя 12.11.2018
Израиль и сектор Газа обменялись ракетными обстрелами 12.11.2018
В электричке Москва - Черусти нашли труп 12.11.2018
Умер легендарный Стэн Ли 12.11.2018
Фотовыставка "Зимняя Москва" открылась в Лейпциге своевременно 12.11.2018
Израильский солдат тяжело ранен на границе с сектором Газа 12.11.2018
Умер создатель вселенной Marvel Стэн Ли 12.11.2018
Российская база в Таджикистане перешла на усиленный режим 12.11.2018
Рекордное число авиакомпаний обанкротилось в 2018 году 12.11.2018
Россия пригласила нового спецпосланника ООН по Сирии в Москву 12.11.2018
Нефть дорожает на заявлениях Саудовской Аравии о сокращении ее добычи 12.11.2018
"Мстители" и "Оттенки серого" получили престижные премии в США 12.11.2018
Жителей Печатников предупредили о возможных перерывах газоснабжения 12.11.2018
В Волгограде СК назвал причину пожара, в котором погибли двое младенцев 12.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 12 по 18 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 12 по 18 ноября
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Экономисты дали на декабрь неутешительный прогноз для рубля
Экономисты дали на декабрь неутешительный прогноз для рубля
13.11.2018 03:15
Рубрика: Общество

Синоптики рассказали о самом холодном городе в России

Текст: Ольга Игнатова
В интернете появилась информация, что якутские синоптики зарегистрировали в понедельник в Вилюйске минус 97 градусов по Цельсию. Потом, правда, ее опровергли. И все-таки, возможны ли такие температуры на территории России? С этим вопросом "Российская газета" обратилась к заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмиле Паршиной.
Фото: Айар Варламов/РИА Новости Фото: Айар Варламов/РИА Новости
Фото: Айар Варламов/РИА Новости
Фото: Руслан Шамуков/РИА Новости
В России установится аномально холодная погода

"По нашим данным, в Вилюйске, административном центре Вилюйского района Республики Саха (Якутия), 12 ноября было минус 18 градусов, - поясняет Паршина. - Якутия, конечно, северный регион, но там экстремальных температур в 97 градусов мороза за всю историю метеонаблюдений не фиксировалось. Иначе бы там ничего не росло, и люди бы не смогли поселиться. А Вилюйск - это старинный город, расположенный у притока Лены. Самая низкая температура для 12 ноября была в Вилюйске в 1939 году - минус 44,8 градуса. Вообще же средняя температура в ноябре в этом городе составляет минус 25,8 градуса. Абсолютный минимум ноября - минус 52,7 градуса".

При этом Паршина отмечает, что климат там резко континентальный. Летом (в июле и августе) в Вилюйске может быть 30 и 40 градусов жары, но недолгое время.

Самыми же холодными местами в Якутии считаются село Оймякон и город Верхоянск. В Оймяконе в ноябре температура опускается уже до 57-62 градусов мороза. В январе может достигать минус 65 градусов.

А в Верхоянске, который называют полюсом холода Северного полушария, может быть и еще холоднее. Абсолютный минимум там был зарегистрирован, правда, более 100 лет назад - в феврале 1892 года, когда столбик термометра опустился до отметки в минус 67,6 градуса.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Синоптики пообещали теплое начало декабря

Самым же холодным местом на планете, напоминает Людмила Паршина, является Антарктида. "Там есть российские станции, - пояснила синоптик. -  Например, 21 июля 1983 года, когда в южном полушарии зима, в районе нашей станции "Восток", расположенной на высоте 3420 метров над уровнем моря, была зафиксирована температура в минус 89,2 градуса. А 3 августа 2004 года около станции "Купол Фудзи", находящейся на высоте 3786 метров над уровнем моря, была отмечена температура в минус 91,2 градуса. Но последний факт до конца не установлен.

Подчеркну, что эти зоны находятся в вечной мерзлоте, где нет растительности и животного мира. Мхи и лишайники встречаются лишь в прибрежной полосе так называемого Южного океана. Там же обитают некоторые виды рыб, тюлени и пингвины. Но там экстремальных морозов нет. Летом могут быть даже плюсовые температуры".

Общество Наука и образование Гидрометцентр РФ
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Бывший украинский разведчик рассказал о готовившейся в Крыму диверсии
Песков назвал безосновательными обвинения России в сбоях GPS
В ГИБДД опровергли введение штрафов за отсутствие зимней резины
Путин поручил проанализировать рост фискальной нагрузки
"Газпром" продолжит строить "Северный поток-2" вопреки судебным спорам