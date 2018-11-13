Синоптики рассказали о самом холодном городе в России

В интернете появилась информация, что якутские синоптики зарегистрировали в понедельник в Вилюйске минус 97 градусов по Цельсию. Потом, правда, ее опровергли. И все-таки, возможны ли такие температуры на территории России? С этим вопросом "Российская газета" обратилась к заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмиле Паршиной.

"По нашим данным, в Вилюйске, административном центре Вилюйского района Республики Саха (Якутия), 12 ноября было минус 18 градусов, - поясняет Паршина. - Якутия, конечно, северный регион, но там экстремальных температур в 97 градусов мороза за всю историю метеонаблюдений не фиксировалось. Иначе бы там ничего не росло, и люди бы не смогли поселиться. А Вилюйск - это старинный город, расположенный у притока Лены. Самая низкая температура для 12 ноября была в Вилюйске в 1939 году - минус 44,8 градуса. Вообще же средняя температура в ноябре в этом городе составляет минус 25,8 градуса. Абсолютный минимум ноября - минус 52,7 градуса".

При этом Паршина отмечает, что климат там резко континентальный. Летом (в июле и августе) в Вилюйске может быть 30 и 40 градусов жары, но недолгое время.

Самыми же холодными местами в Якутии считаются село Оймякон и город Верхоянск. В Оймяконе в ноябре температура опускается уже до 57-62 градусов мороза. В январе может достигать минус 65 градусов.

А в Верхоянске, который называют полюсом холода Северного полушария, может быть и еще холоднее. Абсолютный минимум там был зарегистрирован, правда, более 100 лет назад - в феврале 1892 года, когда столбик термометра опустился до отметки в минус 67,6 градуса.

Самым же холодным местом на планете, напоминает Людмила Паршина, является Антарктида. "Там есть российские станции, - пояснила синоптик. - Например, 21 июля 1983 года, когда в южном полушарии зима, в районе нашей станции "Восток", расположенной на высоте 3420 метров над уровнем моря, была зафиксирована температура в минус 89,2 градуса. А 3 августа 2004 года около станции "Купол Фудзи", находящейся на высоте 3786 метров над уровнем моря, была отмечена температура в минус 91,2 градуса. Но последний факт до конца не установлен.

Подчеркну, что эти зоны находятся в вечной мерзлоте, где нет растительности и животного мира. Мхи и лишайники встречаются лишь в прибрежной полосе так называемого Южного океана. Там же обитают некоторые виды рыб, тюлени и пингвины. Но там экстремальных морозов нет. Летом могут быть даже плюсовые температуры".