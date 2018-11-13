Следственный комитет РФ объявил о начале необычной проверки.

Ведомство Александра Бастрыкина намерено поискать причинно-следственную связь между несколькими трагедиями с маленькими детьми, которые случились недавно в разных регионах страны, и действиями местных чиновников профилактических и социальных служб.

В СКР корреспонденту "РГ" объяснили, что их следователи "намерены установить, насколько полно и своевременно проводилась работа с семьями, в которых воспитывались погибшие дети, и что послужило причинами и поводами для случившихся чрезвычайных происшествий".

О каких трагедиях идет речь? В минувший выходной - 10 ноября в городе Тольятти Самарской области погибли женщина и ее тринадцатилетний сын, у которого был ДЦП. Женщина и ребенок упали с девятого этажа одного из домов на бульваре Космонавтов в Автозаводском районе города. СК по Самарской области сейчас расследует это дело.

В тот же день случилась страшная трагедия в Тверской области. Там мать четырехлетней малышки сначала убила ее, а потом попыталась совершить суицид. Но, неудачно.

В конце октября в Башкирии в частном доме были обнаружены тела двух 9-летних братьев-близнецов и тело их 35-летнего отца. У всех - "следы насильственной смерти". По предварительной версии, отец убил детей.

При расследовании этих случаев особое внимание будет уделено "процессуальной оценке действий или бездействия должностных лиц, в чьи обязанности входило обеспечение социальной поддержки и защиты тех семей, где случились несчастья".

Дети, и все, что с ними связано - это особая статья в деятельности Следственного комитета и его председателя. Но анализируют в ведомстве не только негативные моменты.

Как объяснили корреспонденту "РГ" , на прошлой неделе по поручению Александра Бастрыкина его старший помощник Игорь Комиссаров побывал в Мурманской области. Цель визита - проверки организации в регионе работы по профилактике правонарушений и преступлений, которые совершают как сами несовершеннолетние, так и взрослые против детей.

А еще проверялись социальная реабилитация потерпевших и взаимодействие органов системы профилактики и соцзащиты.

Игорь Комиссаров по итогам доложил Александру Бастрыкину, что существующая в Мурманской области система профилактики достаточно эффективна. Важно, что в регионе налажена ранняя профилактика, а технология комплексного сопровождения семей позволяет обеспечить индивидуальный подход к проблемной семье и ребенку.