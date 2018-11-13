СМИ: Абэ надеется встретиться с Путиным в Сингапуре

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным 14 ноября в Сингапуре. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo, ссылаясь на источник в японском правительстве.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга также заявил на пресс-конференции, что с 14 по 18 ноября Абэ посетит Папуа - Новую Гвинею, а также Сингапур, где планируется проведение российско-японских переговоров на высшем уровне. Однако, когда именно состоится встреча, Суга не уточнил, пишет ТАСС.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что 13-15 ноября Владимир Путин посетит Сингапур и примет участие в саммите Россия - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии и 13-м Восточноазиатском саммите. Отмечалось, что российский лидер встретится с президентами Южной Кореи и Индонезии, премьер-министрами Японии и Малайзии.