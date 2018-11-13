СМИ: В Париже сняли запрет на аккредитацию телеканала RT

Французские власти отменили запрет на допуск репортеров телеканала RT на официальные мероприятия. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимного сотрудника канцелярии Елисейского дворца.

Руководство самого телеканала эти сообщения пока не комментирует.

Между тем источник Bloomberg уверяет, что распоряжение, исходившее фактически от президента Франции Эмманюэля Макрона, который был недоволен тем, как RT освещал его избирательную кампанию, теперь снято.

Косвенным доказательством может служить тот факт, что журналистов допустили к освещению недавних торжеств по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, на которые в Париж прилетал президент России Владимир Путин.