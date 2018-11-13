Солдатам-призывникам на время службы могут сохранить рабочие места

Депутаты добиваются, чтобы после службы парни имели гарантированное право в течение 3 месяцев вслед за увольнением в запас вернуться на прежнее рабочее место. Сейчас такой возможности, четко закрепленной законом, у бывших солдат нет.
Авторы законопроекта считают такую практику несправедливой. Чтобы распространить служебно-трудовую льготу на вчерашних рядовых и сержантов, они предлагают внести изменения в несколько нормативно-правовых актов. В частности, в часть 5 статьи 23 Федерального закона "О статусе военнослужащих" и Трудовой кодекс РФ.
Но в правительстве считают, что предлагаемые депутатами изменения в кодексе носят неполный характер. В законопроекте, в частности, отсутствуют положения, устанавливающие взаимные обязательства работодателя и уходящего в армию работника.
О требованиях к хозяевам фирм, директорам предприятий и учреждений сказано. А о том, что призывник тоже должен гарантировать работодателю, что после службы вернется на прежнее место, - ни слова. Понятно, что в такой ситуации руководителю нет никакого смысла целый год или даже больше держать штатную "клетку" вакантной.
По оценке кабмина, в законопроекте также недостаточно проработаны вопросы юридического оформления работодателем "армейского перерыва" в деятельности подчиненного. Это, в том числе, касается приостановки трудового договора, освобождения от обязанностей по нему, расчета и предоставления отпуска уходящему в армию работнику, выплаты ему пособия по временной нетрудоспособности, возможности его временного замещения на сохраняемом месте.
Еще правительство предлагает депутатам Госдумы уточнить в документе механизм включения периода военной службы в общий и непрерывный трудовой стаж, в стаж работы работника по специальности, а также прописать порядок действий работодателя в случае невыхода человека на работу после увольнения из армии.
И еще одно существенное замечание кабмина. Там не без оснований предполагают, что жесткая обязанность работодателей сохранять места для солдат-призывников и принимать их на работу после службы может негативно сказаться на заинтересованности молодых людей в правильном трудоустройстве. Некоторые из них могут задаться вопросом: зачем ломать голову и тратить время на поиск работы по душе, если место в любом случае "забронировано". Над этим замечанием депутатам действительно стоит подумать.
Попытки ввести для солдат-призывников служебно-трудовые льготы предпринимались и раньше. Несколько лет назад с подобной инициативой выступил тогдашний председатель Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Озеров.
А еще раньше в Госдуме даже создавали специальную рабочую группу, куда помимо депутатов и сенаторов входили представители заинтересованных ведомств и профсоюзные деятели. Однако вопрос с гарантированным трудоустройством "дембелей" они так и не решили.