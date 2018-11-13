Солдатам-призывникам на время службы могут сохранить рабочие места

Правительство готово поддержать подготовленный в Госдуме законопроект об обязанности работодателя сохранять места работы за призывниками, находящимися на военной или альтернативной гражданской службе. Однако, по оценке кабмина, этот документ требует серьезной корректировки.

Депутаты добиваются, чтобы после службы парни имели гарантированное право в течение 3 месяцев вслед за увольнением в запас вернуться на прежнее рабочее место. Сейчас такой возможности, четко закрепленной законом, у бывших солдат нет.

Авторы законопроекта считают такую практику несправедливой. Чтобы распространить служебно-трудовую льготу на вчерашних рядовых и сержантов, они предлагают внести изменения в несколько нормативно-правовых актов. В частности, в часть 5 статьи 23 Федерального закона "О статусе военнослужащих" и Трудовой кодекс РФ.

Но в правительстве считают, что предлагаемые депутатами изменения в кодексе носят неполный характер. В законопроекте, в частности, отсутствуют положения, устанавливающие взаимные обязательства работодателя и уходящего в армию работника.

О требованиях к хозяевам фирм, директорам предприятий и учреждений сказано. А о том, что призывник тоже должен гарантировать работодателю, что после службы вернется на прежнее место, - ни слова. Понятно, что в такой ситуации руководителю нет никакого смысла целый год или даже больше держать штатную "клетку" вакантной.

По оценке кабмина, в законопроекте также недостаточно проработаны вопросы юридического оформления работодателем "армейского перерыва" в деятельности подчиненного. Это, в том числе, касается приостановки трудового договора, освобождения от обязанностей по нему, расчета и предоставления отпуска уходящему в армию работнику, выплаты ему пособия по временной нетрудоспособности, возможности его временного замещения на сохраняемом месте.

Еще правительство предлагает депутатам Госдумы уточнить в документе механизм включения периода военной службы в общий и непрерывный трудовой стаж, в стаж работы работника по специальности, а также прописать порядок действий работодателя в случае невыхода человека на работу после увольнения из армии.

И еще одно существенное замечание кабмина. Там не без оснований предполагают, что жесткая обязанность работодателей сохранять места для солдат-призывников и принимать их на работу после службы может негативно сказаться на заинтересованности молодых людей в правильном трудоустройстве. Некоторые из них могут задаться вопросом: зачем ломать голову и тратить время на поиск работы по душе, если место в любом случае "забронировано". Над этим замечанием депутатам действительно стоит подумать.

Солдат хотят наделить правом в течение 3 месяцев после армии вернуться на прежнее рабочее место

Попытки ввести для солдат-призывников служебно-трудовые льготы предпринимались и раньше. Несколько лет назад с подобной инициативой выступил тогдашний председатель Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Озеров.

А еще раньше в Госдуме даже создавали специальную рабочую группу, куда помимо депутатов и сенаторов входили представители заинтересованных ведомств и профсоюзные деятели. Однако вопрос с гарантированным трудоустройством "дембелей" они так и не решили.