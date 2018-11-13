S&P спрогнозировало рост российской экономики на три года

Российская экономика в ближайшие три года будет расти сравнительно медленно, следует из нового отчета международного рейтингового агентства S&P Global Ratings (S&P). При этом стимулирование роста ВВП притоком государственных инвестиций, вероятно, будет сопряжено со сложностями и потребует времени, считают аналитики агентства.

S&P прогнозирует, что российская экономика в 2018-2021 годах будет расти относительно невысокими темпами: в среднем на уровне 1,7-1,8 процента, говорится в отчете. При этом российское правительство ожидает, что с 2021 года годовой рост ВВП ускорится и превысит три процента за счет инвестиций (в первую очередь, инфраструктурных).

В агентстве сомневаются в том, что все объявленные проекты общей стоимостью около 30 триллионов рублей (примерно 450 миллиардов долларов) будут реализованы, "принимая во внимание характерные для России длительный процесс принятия инвестиционных решений и сложную структуру распределения средств для крупных проектов с участием государства". Сейчас S&P не ожидает, что государство возложит значительные обязательства по инфраструктурным инвестициям на частный бизнес, а также не прогнозирует непосредственного влияния инвестиционных планов кабмина на рейтинги компаний.

По мнению S&P, правительство, скорее всего, будет считать своим приоритетом макроэкономическую стабильность, придерживаясь бюджетного правила и, как следствие, ограничивая потенциал экономического роста. "Вместе с тем более высокие темпы роста инвестиций в коммерческом секторе зависят от прогресса в проведении структурных реформ, в том числе реформы судебной системы, а также от прогресса в приватизации и демонополизации", - говорится в отчете. В агентстве считают перспективы этих процессов ограниченными. Как следствие, темпы роста российского ВВП будут ниже прогнозируемого правительством уровня, а капитальные расходы корпоративного сектора заметно не вырастут, полагают в S&P.

Поскольку геополитические факторы по-прежнему ограничивают доступ российских компаний к внешнему финансированию, основным негативным рейтинговым фактором для них является не столько уровень долговой нагрузки, сколько ликвидность, отмечают аналитики агентства. "Тем не менее, насколько мы понимаем, российские банки смогут обеспечить финансирование, необходимое для выполнения проектов по развитию инфраструктуры, которые рассматриваются в настоящее время", - добавляют они.

К текущим санкциям российская экономика адаптировалась, но они негативно влияют на ее долгосрочную динамику, заявил на ежегодной конференции S&P Global Ratings во вторник директор группы "Суверенные рейтинги" агентства Карен Вартапетов. По его мнению, вероятность ввода в ближайшее время нового пакета санкций против России высока, но не факт, что они будут значительными в макроэкономическом плане. Возможные новые ограничения не будут означать автоматических рейтинговых действий в отношении России, добавил он.

По словам Вартапетова, к потенциальному росту суверенного кредитного рейтинга России может привести закрепление тенденции по снижению экономики России от внешней конъюнктуры (колебаний нефтяных цен). Пока что РФ частично избавилась от симптомов "голландской болезни" благодаря обновленной конструкции бюджета и бюджетному правилу, констатировал он.

Зависимость финансового сектора от нефтяных колебаний действительно ослабла, но общая зависимость российской экономики от нефти осталась, заявил на конференции S&P зампред и главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач. По его мнению, при этом изъятие из экономики части нефтяных доходов через бюджетное правило нельзя назвать благом для ускорения ВВП.

Вложения в инфраструктуру - приоритет для ускорения экономического роста, полагает Клепач. Поскольку пока рывка в наращивании таких инвестиций не просматривается, то серьезного увеличения ВВП в среднесрочной перспективе ожидать нельзя, соглашается он. Для роста выше трех процентов здесь нужны "прорывные решения", пока же сделан только первый шаг, говорит Клепач.