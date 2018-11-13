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13.11.2018 16:23
Рубрика: В мире

США рассказали о наличии рычагов для остановки "Северного потока-2"

Текст: Александр Гацак

Постпред США при Евросоюзе Гордон Сондленд сообщил о наличии у Вашингтона большого количества инструментов для противодействия строительству газопровода "Северный поток-2".

"У США есть большой набор инструментов, чтобы остановить реализацию проекта газопровода "Северный поток-2", но пока не намерены их называть", - заявил Сондленд в ходе беседы с журналистами.

Украина и США договорились противодействовать "Северному потоку-2"

Американский постпред подчеркнул, что обеспокоенность Штатов не вызвана исключительно заботой о странах Европы.

"Когда европейцы уязвимы, то США тоже становятся уязвимы", - объяснил он, призвав ЕС "принять эту логику".

Напомним, что к настоящему времени уже построено более 200 километров газопровода, т.е. примерно одна шестая от запланированной длины.

В мире США Газопровод "Северный поток-2"
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