США рассказали о наличии рычагов для остановки "Северного потока-2"

Постпред США при Евросоюзе Гордон Сондленд сообщил о наличии у Вашингтона большого количества инструментов для противодействия строительству газопровода "Северный поток-2".

"У США есть большой набор инструментов, чтобы остановить реализацию проекта газопровода "Северный поток-2", но пока не намерены их называть", - заявил Сондленд в ходе беседы с журналистами.

Американский постпред подчеркнул, что обеспокоенность Штатов не вызвана исключительно заботой о странах Европы.

"Когда европейцы уязвимы, то США тоже становятся уязвимы", - объяснил он, призвав ЕС "принять эту логику".

Напомним, что к настоящему времени уже построено более 200 километров газопровода, т.е. примерно одна шестая от запланированной длины.