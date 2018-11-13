Стала известна дата премьеры финала "Игры престолов"

Свершилось: у восьмого, финального сезона главного сериала современности "Игра престолов" появилась дата премьеры, и она соответствует информации, ранее озвученной на уровне слухов - это апрель 2019-го.

"Пруф" - в Twitter канала HBO, вотчины шоу, только что.

Every battle.

Every betrayal.

Every risk.

Every fight.

Every sacrifice.

Every death.

All #ForTheThrone. pic.twitter.com/WReVt473SH — Game Of Thrones (@GameOfThrones) 13 ноября 2018 г.

Напомним: в заключительном сезоне, в котором создатели пообещали беспрецедентный уровень насилия и смертей, намечено шесть эпизодов, причем либо все они, либо часть станут расширенными по времени до практически полнометражных фильмов.

В России восьмой сезон "Игры престолов" будет транслироваться одновременно со всем миром: