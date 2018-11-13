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Стала известна дата премьеры финала "Игры престолов"

НОВОСТЬ13.11.2018, 18:39
Текст:   Олег Усков

Свершилось: у восьмого, финального сезона главного сериала современности "Игра престолов" появилась дата премьеры, и она соответствует информации, ранее озвученной на уровне слухов - это апрель 2019-го. 

"Пруф" - в Twitter канала HBO, вотчины шоу, только что.

Напомним: в заключительном сезоне, в котором создатели пообещали беспрецедентный уровень насилия и смертей, намечено шесть эпизодов, причем либо все они, либо часть станут расширенными по времени до практически полнометражных фильмов. 

В России восьмой сезон "Игры престолов" будет транслироваться одновременно со всем миром:

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