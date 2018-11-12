"Нед Старк" назвал единственного выжившего в финале "Игры престолов"

59-летний британский актер и человек-мем Шон Бин поделился своим видением того, кто из Дома Старков доберется до финала "Игры престолов" живым. Об этом написал Mashable.

Напомним, что сам Эддард Старк, герой Бина, глава Дома Старков, выбыл из шоу уже на ранних стадиях. После чего на экране себя немало проявило его потомство. В частности, сущая отрада глазу - эволюции его младшей дочери Арьи, прошедшей крайне суровую череду мужаний.

Она-то, по мнению Бина, и доживет до конца. Как заявил актер, персонаж Мэйси Уильямс "обязательно выживет". И, соответственно, Бин не исключает, что именно Арья, его любимица, в конечном итоге займет пресловутый Железный трон.

Примечательно, что гипотеза Шона Бина перекликается с популярной фанатской теорией, которую не так давно слегка подкрепила и сама Мэйси. Плюс, как отметило издание, учитывая все новоприобретенные ее навыки, ситуация с триумфом Арьи кажется более чем здравой.

Премьеру восьмого сезона "Игры престолов", где создатели посулили беспрецедентный уровень смертей и насилия, ждем в наступающем году. Точной даты пока нет.